Hisar News: तिरुपति धाम में मनाया नंद महोत्सव
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 12:33 AM IST
Updated Tue, 08 Sep 2026 12:33 AM IST
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हिसार। तिरुपति बालाजी धाम में नंद महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। धाम को लड़ियों, गुब्बारों और रंगीन लाइटों से सजाया गया। विधि-विधान से पूजा-अर्चना के बाद शुरू हुए महोत्सव में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया।
भजन संध्या में प्रसिद्ध गायक डॉ. मोहन तनेजा और उनकी मंडली ने भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं का भजनों के माध्यम से गुणगान किया। भजनों पर श्रद्धालु झूम उठे। बच्चों ने श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप में मुकुट, मोर पंख और मुरली धारण कर मनमोहक प्रस्तुतियां दीं।
समापन अवसर पर प्रसाद वितरण किया गया। श्रद्धालुओं ने धाम में स्थापित वेंकटेश भगवान, पद्मावती माता, गरुड़, लक्ष्मी नृसिंह सहित अन्य मंदिरों के दर्शन किए। उन्होंने 42 फीट ऊंचे स्वर्ण गरुड़ स्तंभ, पवित्र सरोवर पुष्करणी और 71 फीट ऊंचे गोपुरम का भी अवलोकन किया।
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भजन संध्या में प्रसिद्ध गायक डॉ. मोहन तनेजा और उनकी मंडली ने भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं का भजनों के माध्यम से गुणगान किया। भजनों पर श्रद्धालु झूम उठे। बच्चों ने श्रीकृष्ण के बाल स्वरूप में मुकुट, मोर पंख और मुरली धारण कर मनमोहक प्रस्तुतियां दीं।
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समापन अवसर पर प्रसाद वितरण किया गया। श्रद्धालुओं ने धाम में स्थापित वेंकटेश भगवान, पद्मावती माता, गरुड़, लक्ष्मी नृसिंह सहित अन्य मंदिरों के दर्शन किए। उन्होंने 42 फीट ऊंचे स्वर्ण गरुड़ स्तंभ, पवित्र सरोवर पुष्करणी और 71 फीट ऊंचे गोपुरम का भी अवलोकन किया।
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