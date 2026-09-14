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Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   Hansi Breaking: Traders' Association President Praveen appears in court in land fraud case.

हांसी ब्रेकिंग: जमीन धोखाधड़ी मामले में व्यापार मंडल प्रधान प्रवीण को पुलिस ने कोर्ट में किया पेश

Mon, 14 Sep 2026 01:50 PM IST
मयूर शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, हांसी
संवाद न्यूज एजेंसी, हांसी Published by: मयूर शर्मा Updated Mon, 14 Sep 2026 01:50 PM IST
सार

जमीन धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज मामले में CIA-1 की बड़ी कार्रवाई, अब प्रवीण तायल को गिरफ्तार कर पुलिस ने कोर्ट में किया पेश

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Hansi Breaking: Traders' Association President Praveen appears in court in land fraud case.
हांसी ब्रेकिंग न्यूज - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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जमीन धोखाधड़ी और फर्जी दस्तावेज मामले में CIA-1 की बड़ी कार्रवाई, अब प्रवीण तायल को गिरफ्तार कर पुलिस ने कोर्ट में किया पेश, जज के सामने दोनों पक्षों की होगी इस मामले की सुनवाई। रविवार को 120 गज को पेन से 1200 गज करने के आरोप में व्यापार मंडल प्रधान प्रवीण तायल की हुई थी गिरफ्तारी।
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