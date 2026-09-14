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हांसी में महिला की संदिग्ध मौत: कमरे में बेटी भी मिली बेहोश, मृतका के सिर पर चोट के निशान; ताला तोड़ निकाला शव

Mon, 14 Sep 2026 09:14 PM IST
शाहिल शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, हांसी (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, हांसी (हरियाणा) Published by: शाहिल शर्मा Updated Mon, 14 Sep 2026 09:14 PM IST
सार

हरियाणा के हांसी में एक महिला की संदिग्ध मौत का मामला सामने आया है। महिला का शव एक कमरे से मिला है जिससे हड़कंप मच गया। वहीं, महिला की बेटी बेहोशी की हालत में मिली। 

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Suspicious death of a woman in Hansi
घटना की जांच करती पुलिस - फोटो : वीडियो ग्रैब

विस्तार
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हांसी की न्यू सुभाष कॉलोनी में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। कमरे के अंदर महिला का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान करीब 40 वर्षीय रचना के रूप में हुई है।

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कमरे से बदबू आने पर परिजनों को लगा पता
जानकारी के अनुसार, महिला कमरे के अंदर मृत अवस्था में मिली। कमरे से बदबू आने के बाद परिजनों को मामले की जानकारी हुई। बताया जा रहा है कि मृतका की मां ने कमरे का ताला तोड़कर शव को बाहर निकाला। वहीं, मौके से एक नाबालिग लड़की अंजली भी बेहोशी की हालत में मिली, जिसे उपचार के लिए अस्पताल ले जाने की बात सामने आई है। 
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पुलिस ने घटनास्थल से जुटाए साक्ष्य
वहीं, मृतका का बेटा भी गायब बताया जा रहा है, जिससे मामले की गुत्थी और उलझ गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस घटनास्थल से साक्ष्य जुटा रही है और आसपास के लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। मृतका रचना की मां शिला ने बताया कि रचना की दो लड़कियां और एक लड़का है। 
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क्या बोली पीड़ित मां?
पीड़ित मां ने बताया कि रचना अपने पति सोनू से अलग रहती थी। चांदी नामक व्यक्ति के महिला के साथ रहने की बात भी सामने आ रही है। हालांकि इन तमाम पहलुओं की पुलिस जांच की जा रही है। पीड़ित मां ने आरोप लगाया कि चांदी शादी करने के लिए मेरी बेटी पर दबाव बना रहा था।

 
डीएसपी अक्षय कुमार ने बताया कि पूरे मामले की जांच चल रही है। महिला के सिर पर चोट भी लगी हुई है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। मौत के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा।

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