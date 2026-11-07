Hisar News: लुभा रहे गिटार-बतख पटाखे, अनार की भी मांग

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शुक्रवार को छोटी दिवाली पर बच्चों और अभिभावकों की भीड़ खरीदारी के लिए पहुंची। प्रशासन ने इस बार दुकानदारों को केवल ग्रीन पटाखे बेचने की अनुमति दी है।स्टॉलों पर बच्चों के लिए 10 से 50 रुपये तक की फुलझड़ी, चकरी और छोटे पटाखे उपलब्ध हैं। बड़े पैकेट और विशेष रोशनी वाले पटाखों की कीमत हजारों रुपये तक है। रंगीन अनार, मल्टीकलर अनार, गिटार-बतख पटाखा, फ्लावर पॉट, कलर कोन, पेंसिल अनार और स्पार्कल फुलझड़ी ग्राहकों को आकर्षित कर रही हैं।इसके अलावा जमीन चक्कर, बिजली चकरी, रंगीन पेंसिल, इको-फ्रेंडली फुलझड़ी, स्टार अनार, गोल्डन अनार और सिल्वर अनार की भी कई वैरायटी उपलब्ध हैं।दुकानदारों के अनुसार, इस बार बच्चों के लिए आकर्षक डिजाइन और रंगीन रोशनी वाले पटाखों की मांग अधिक है। अभिभावक भी बच्चों के साथ पहुंचकर उनकी पसंद के अनुसार खरीदारी कर रहे हैं। छोटी दिवाली पर शुरू हुई रौनक के बाद दुकानदारों को मुख्य त्योहार पर बिक्री बढ़ने की उम्मीद है।सुरक्षा के लिए दमकल और एंबुलेंस तैनात:पटाखों की बिक्री के दौरान सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन सतर्क है। एसडीएम राजेश खोथ ने स्टॉलों का कई बार निरीक्षण कर दुकानदारों को नियमों का पालन करने और प्रतिबंधित पटाखे नहीं बेचने के निर्देश दिए। स्टॉलों के नजदीक दमकल विभाग की एक गाड़ी, पुलिस कर्मचारी और एंबुलेंस तैनात की गई है। प्रशासन की ओर से लगातार निगरानी भी की जा रही है।:::::::::::शहीद स्टेडियम में पटाखों की बिक्री के लिए 30 स्टॉल लगाने की अनुमति दी गई है। दुकानदारों को केवल ग्रीन पटाखे बेचने के निर्देश हैं। सुरक्षा के लिए दमकल गाड़ी, पुलिस कर्मचारी और एंबुलेंस तैनात की गई है। नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। -राजेश खोथ, एसडीएम, हांसी।