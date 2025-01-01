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फैक्टरी के गेटमैन जगतार सिंह ने बताया कि रात करीब 12:30 बजे फैक्टरी के अंदर आग की लपटें और धुआं उठता नजर आया। फैक्टरी मालिक को बताने के बाद उन्होंंने हिसार के आजाद नगर स्थित दमकल केंद्र को सूचित किया। करीब पौने घंटे में दमकल की पहली गाड़ी मौके पर पहुंची। शॉर्ट सर्किट के कारण बिजली आपूर्ति बंद हो गई थी। इससे फैक्टरी की लाइटों के साथ पानी की मोटर भी नहीं चल पाई और शुरुआती स्तर पर आग बुझाने के प्रयास नहीं हो सके। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। रात करीब दो बजे तक 13 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी थीं। गाड़ियां लगातार पानी लाती रहीं और आग पर काबू पाने के प्रयास चलते रहे। फैक्टरी में प्लाईवुड और लकड़ी का भारी मात्रा में सामान होने के कारण आग बार-बार भड़क रही थी। अग्रोहा थाना पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने घटनास्थल पर भीड़ को नियंत्रित किया और दमकल कर्मियों को राहत एवं बचाव कार्य में सहयोग दिया।ट्रैक्टरों से बाहर निकाला जला हुआ मलबाआग बुझाने के लिए फैक्टरी के अंदर से जला हुआ मलबा ट्रैक्टरों की मदद से बाहर निकाला गया। मलबा हटाने के दौरान आग फिर सुलगने लगी जिस पर दमकल कर्मियों ने पानी की बौछार की। फैक्टरी मालिक के बेटे नवल बिश्नोई ने बताया कि शेड में प्रेस की तीन, कोडराई की नौ और पीलिंग की तीन मशीनें लगी थीं। आग से मशीनों के साथ करीब दो करोड़ का तैयार माल भी जलकर राख हो गया। उन्होंने बताया कि एक प्रेस मशीन की कीमत करीब 70 लाख रुपये, एक कोडराई मशीन की 35 से 40 लाख और एक पीलिंग मशीन की कीमत करीब 25 लाख रुपये है। चार से पांच करोड़ रुपये की क्षति का अनुमान है।आग काफी भीषण थी। दमकल की टीमें और गाड़ियां आग बुझाने में लगी रहीं। ज्वलनशील सामान अधिक होने के कारण आग बार-बार सुलग रही थी जिससे परेशानी हुई। शुक्रवार रात तक जले हुए सामान में आग सुलग रही थी। - सुरेश कुमार, फायर ऑफिसर, जिला हिसार।घिराय। पक्की डिग्गी से तलवंडी राणा की तरफ जाने वाले रास्ते पर किराये की जमीन में रखे पराली के गठ्ठरों में वीरवार रात करीब दो बजे अचानक आग लग गई। आग ने पराली के गट्ठरों को अपनी चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की पांच गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। फतेहाबाद के गांव जाबतिवाला निवासी मोहोजीत सिंह ने बीड़ बबरान में करीब तीन एकड़ जमीन किराये पर लेकर इस पर पराली के करीब एक लाख गठ्ठर तैयार कर रखे थे। इनमें से करीब 20 हजार आग की चपेट में आ गए। आग लगने की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीमों के साथ पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। हिसार और फतेहाबाद सहित आसपास के क्षेत्रों से पांच दमकल गाड़ियां मौके पर बुलाई गईं। शुरुआती तौर पर लंबे समय से दबाव में रखी पराली के अंदर गैस बनने के कारण आग लगने की आशंका जताई जा रही है लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। घटनास्थल पर पराली से गिट्टी और गत्ता बनाने का काम किया जाता है।