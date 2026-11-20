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इसके लिए संबंधित मार्केट कमेटियों और हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड से धान की आवक और खरीद के आंकड़े जुटाए गए हैं। जांच में पीआर धान की खरीद शुरू होने और समाप्त होने की तारीख, किसानों के जारी व रद्द किए गए गेट पास और उन्हें रद्द करने के कारणों की पड़ताल की जा रही है। टीम यह भी देख रही है कि कम समय के अंतराल में एक ही वाहन के दो गेट पास तो जारी नहीं किए गए।टीम दूसरे जिलों से आकर स्थानीय मंडियों में धान बेचने वाले किसानों की फसल खरीद की वैधता जांच रही है। इसके साथ खरीदे गए धान, उठान और शेष स्टॉक के आंकड़ों का मिलान किया जा रहा है। सूची में दर्ज किसानों से बातचीत कर यह पुष्टि भी की जा रही है कि उन्होंने वास्तव में मंडी में फसल बेची थी या नहीं। उनसे फसल मंडी में लाने की तारीख, बिक्री प्रक्रिया और भुगतान संबंधी परेशानियों के बारे में जानकारी ली जा रही है।सीएम फ्लाइंग हिसार की इंचार्ज सुनैना ने बताया कि मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर दर्ज फसल के रकबे और पंजीकरण की भी जांच की जा रही है। यह पता लगाया जा रहा है कि खरीद इन्हीं जानकारियों के आधार पर हुई या गलत जानकारी देकर सरकारी खरीद प्रक्रिया का दुरुपयोग किया गया। कुछ मंडियों में इस साल पीआर धान की अधिक आवक के कारणों की भी पड़ताल की जा रही है। दोनों जिलों की मंडियों के आंकड़ों और मौके की स्थिति में अंतर मिलने पर संबंधित मामलों की गहनता से जांच की जाएगी।