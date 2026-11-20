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हिसार। भारतीय किसान मजदूर यूनियन के बैनर तले वीरवार को किसानों ने शहीद स्मारक के लिए चार एकड़ जमीन की मांग को लेकर पैदल दिल्ली कूच शुरू कर दिया है। किसान 26 नवंबर को टिकरी बॉर्डर पहुंचकर महारैली करेंगे और किसान आंदोलन की वर्षगांठ मनाएंगे। इस दौरान केंद्र और प्रदेश सरकार के समक्ष स्मारक निर्माण सहित अन्य मांगें उठाई जाएंगी।सर छोटूराम स्मारक पर एकत्र हुए किसानों ने प्रदेशाध्यक्ष सुरेश कौथ के नेतृत्व में नारेबाजी कर रोष जताया। सुरेश कौथ ने बताया कि 2020-21 के किसान आंदोलन में करीब 750 किसानों की जान गई थी। उस दौरान केंद्र सरकार ने स्मारक बनाने सहित कई मांगों पर सहमति जताई थी, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया गया।उन्होंने बताया कि बहादुरगढ़ में तूड़ा मंडी के पास करीब 11 से 12 एकड़ सरकारी जमीन खाली पड़ी है। इसमें से चार एकड़ (चार किल्ले) जमीन स्मारक निर्माण के लिए देने की मांग की जा रही है। स्मारक पर लगाए जाने वाले शिलापट्ट पर सभी 750 किसानों के नाम, गांव और उम्र का विवरण दर्ज करने की योजना है ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके संघर्ष और शहादत से प्रेरणा ले सकें।भारतीय किसान यूनियन संघर्ष समिति के राष्ट्रीय सचिव बलराज सिंह मलिक ने बताया कि हिसार से शुरू हुई यात्रा पहले दिन हांसी पहुंचेगी। 20 नवंबर को किसान हांसी से मुंढाल की ओर रवाना होंगे। 26 नवंबर को बहादुरगढ़ में होने वाली महारैली में प्रदेश के साथ दूसरे राज्यों के किसान भी शामिल होंगे।भारतीय किसान यूनियन अम्बावता के प्रदेश अध्यक्ष चौ. दिलबाग सिंह हुड्डा ने कहा कि प्रमुख मांगों में एमएसपी पर कानूनी गारंटी और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुसार सी2+50 प्रतिशत फार्मूला लागू करना शामिल है। इस मौके पर धर्मपाल बडाला, जयवीर सहरावत, बलवान सिंह मलिक, नैन खाप प्रधान रघुबीर नैन, सतबीर लोरा सहित अन्य मौजूद रहे।