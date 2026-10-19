फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Hisar News ›   DHBVN takes a strict stance on meter reading delays; issues a two-day ultimatum to the agency

Hisar News: मीटर रीडिंग में देरी पर डीएचबीवीएन सख्त, एजेंसी को दो दिन का अल्टीमेटम

Mon, 19 Oct 2026 11:56 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 11:56 PM IST
विज्ञापन
DHBVN takes a strict stance on meter reading delays; issues a two-day ultimatum to the agency
हिसार। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) ने मीटर रीडिंग में देरी पर सख्ती दिखाते हुए संबंधित एजेंसी मेसर्स प्रज्ञावेयर को एलटी और एचटी श्रेणी के शेष उपभोक्ताओं की रीडिंग अगले दो दिन में पूरी करने के निर्देश दिए हैं। प्रबंध निदेशक विक्रम सिंह ने एसई एमएंडपी को निर्धारित समय में काम पूरा करवाने और लापरवाही मिलने पर एजेंसी के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा है।
विज्ञापन

निगम के एमएंडपी विंग के अनुसार, एजेंसी ने तय समय में लंबित रीडिंग पूरी करने का आश्वासन दिया है। देरी के लिए उसने सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन, नई कार्यप्रणाली को समझने और मानव संसाधन के समायोजन में आ रही कठिनाइयों का हवाला दिया है। इन समस्याओं के समाधान तक रीडिंग दर्ज करने के लिए सीएमआरआई की व्यवस्था की गई है। विभाग ने एजेंसी को पूर्व में कार्यरत कर्मचारियों की सेवाएं लेने और जरूरत के अनुसार चरणबद्ध तरीके से कर्मचारियों का समायोजन करने का सुझाव भी दिया है।
विज्ञापन

प्राप्त रीडिंग डेटा के आधार पर अधिकतम बिल समय पर जारी करने के लिए एमएंडपी विंग को सीबीओ के साथ समन्वय कर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि चालू माह की बिलिंग प्रभावित न हो, राजस्व का नुकसान न्यूनतम रहे और उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान हो सके। विक्रम सिंह ने अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से निगरानी कर लंबित कार्य समयबद्ध तरीके से पूरा करवाने और एजेंसी की जवाबदेही तय करने के निर्देश दिए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed