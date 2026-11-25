बिजली आपूर्ति में सुधार और उपभोक्ताओं की परेशानी कम करने के लिए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (डीएचबीवीएन) ने खराब ट्रांसफार्मर बदलने की समयसीमा तय की है। अब शहरों में दो घंटे और गांवों में चार घंटे के भीतर खराब ट्रांसफार्मर बदले जाएंगे। इसके लिए प्रत्येक सब-डिविजन में ट्रांसफार्मर बैंक और कार्यशील मोबाइल ट्रॉली उपलब्ध रहेंगी।

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एमडी विक्रम सिंह ने अधिकारियों को पर्याप्त वाहन और मोबाइल ट्रांसफार्मर रखने के आदेश दिए हैं। किसानों को ट्रांसफार्मर बदलवाने के लिए वाहन नहीं मंगवाने पड़ेंगे। गर्मी और धान के सीजन में ठेकेदारों व वाहनों की अतिरिक्त व्यवस्था भी होगी। बिजली मंत्री अनिल विज 9 दिसंबर को दोनों बिजली निगमों के कामकाज की समीक्षा करेंगे। इससे पहले एमडी ने अधिकारियों को प्रदर्शन मानकों में सुधार और निर्धारित लक्ष्य पूरे करने के निर्देश दिए हैं।सब-स्टेशनों का अपग्रेडेशन और बाढ़ व जलभराव से बचाव के काम प्राथमिकता से होंगे। जलभराव की स्थिति में वैकल्पिक स्रोतों से बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करनी होगी। मिसिंग लाइटनिंग अरेस्टर, अर्थिंग और जीओ स्विच के लंबित कार्य भी पूरे किए जाएंगे।बिजली चोरी के मामलों में प्राथमिकी दर्ज होने के तीन महीने के भीतर चालान न्यायालय में पेश करना होगा। पुराने लंबित मामलों का एक महीने में निपटारा करने के निर्देश हैं। विजिलेंस विंग को पहली बार अपराध, कंपाउंडिंग और दोबारा अपराध करने वाले उपभोक्ताओं का अलग रिकॉर्ड रखने को कहा गया है। स्थायी रूप से कनेक्शन कटवा चुके उपभोक्ताओं से बकाया राशि लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत वसूली जाएगी। इसके लिए नोटिस जारी होंगे और तहसीलदारों के माध्यम से कार्रवाई होगी।स्थायी रूप से डिस्कनेक्ट परिसरों की जांच के लिए तीन अधिकारियों की कमेटी बनेगी। अनियमितता मिलने पर जिम्मेदारी तय होगी। ऐसे परिसर में दूसरा कनेक्शन मिलने पर तत्काल काटा जाएगा।सभी सरकारी भवनों पर एक साल में रूफटॉप सोलर पैनल लगाने के निर्देश दिए गए हैं। योजना में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले शीर्ष तीन सर्कलों को सम्मानित किया जाएगा। हरियाणा को इस योजना में देश में प्रथम स्थान दिलाने का लक्ष्य है।