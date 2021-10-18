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अब इसके लिए टेंडर प्रक्रिया विभागीय स्तर पर चल रही है। प्रक्रिया पूरी होते ही गांव में काम शुरू करवाया जाएगा। गौरतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को लेकर लोगों को अक्सर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में करोड़ों रुपये की इस योजना से गांव चानौत की जलापूर्ति व्यवस्था में सुधार की उम्मीद जगी है। हालांकि, ग्रामीणों को अब टेंडर प्रक्रिया पूरी होने और धरातल पर काम शुरू होने का इंतजार है।जन स्वास्थ्य विभाग हांसी ने गांव चानौत में पेयजल व्यवस्था को दुरुस्त करने और ग्रामीणों को बेहतर जलापूर्ति सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए यह योजना तैयार की है। अब टेंडर प्रक्रिया विभागीय स्तर पर चल रही है। विभाग का दावा है कि टेंडर प्रक्रिया जल्द पूरी करवाकर गांव में काम शुरू करवा दिया जाएगा। इस योजना के सिरे चढ़ने से गांव की पेयजल व्यवस्था में सुधार की उम्मीद है।जनस्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता संजीव त्यागी ने बताया कि इसके लिए पहले पांच ठेकेदारों ने आवेदन किया था, जिनमें से अब तीन ठेकेदार प्रक्रिया में शामिल हैं। 29 नवंबर को इन ठेकेदारों को चंडीगढ़ में बातचीत के लिए बुलाया गया है। इस दौरान टेंडर की शर्तों और राशि को लेकर चर्चा होगी तथा आपसी सहमति बनाने का प्रयास किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नेगोशिएशन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद दिसंबर के पहले सप्ताह में निर्माण कार्य शुरू करवाने का लक्ष्य रखा गया है।जनसंवाद पोर्टल पर उठा था मुद्दादरअसल, गांव चानौत में पेयजल समस्या और वाटर वर्क्स के निर्माण व सुधार का मुद्दा जनसंवाद पोर्टल पर उठाया गया था। गांव की पेयजल व्यवस्था में सुधार के लिए करोड़ों रुपये की योजना तैयार होने के बाद अब ग्रामीणों की निगाहें इसके धरातल पर उतरने पर टिकी हैं। विभाग का दावा है कि टेंडर प्रक्रिया जल्द पूरी करके मौके पर काम शुरू करवा दिया जाएगा।