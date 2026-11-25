होमगार्ड के जवान से मारपीट और उसकी वर्दी फाड़ने के मामले में वकीलों के अल्टीमेटम के बाद पुलिस प्रशासन ने होमगार्ड के जवान के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज कर ली है। यह घटना मंगलवार शाम को जिंदल चौक पर कार रोकने को लेकर हुए विवाद के बाद सामने आई थी।

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इससे पहले, होमगार्ड जवान राजबीर ने दो वकीलों पर गर्दन पकड़ने, वर्दी फाड़ने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाया था। पुलिस ने इस शिकायत के आधार पर एडवोकेट विशाल यादव और सूरज यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी।इस कार्रवाई के विरोध में हिसार बार एसोसिएशन ने मोर्चा खोल दिया था। बार एसोसिएशन ने पुलिस अधीक्षक सिद्धांत जैन से मुलाकात कर बुधवार दोपहर 3 बजे तक का अल्टीमेटम दिया था।अर्बन एस्टेट थाने में दर्ज प्राथमिकी की कॉपी भी सामने आई है। जॉइंट सेक्रेटरी साहिल मदेरणा ने बताया कि पुलिस ने एडवोकेट विशाल यादव और सूरज यादव के खिलाफ सरकारी कर्मचारी से मारपीट, ड्यूटी में बाधा डालने, अश्लील भाषा का इस्तेमाल करने और जान से मारने की धमकी देने समेत अन्य आरोपों में भारतीय दंड संहिता (बीएनएस) की छह धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है।