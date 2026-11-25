सीआईए मिल गेट हिसार की टीम ने लूट व स्नैचिंग की वारदातों में संलिप्त आरोपी राजबीर नाथ निवासी रेवाड़ी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की गिरफ्तारी से हिसार सहित हरियाणा व राजस्थान में कई वारदातों का खुलासा हुआ है।

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गिरफ्तार आरोपी की पहचान राजबीर नाथ पुत्र रघुबीर नाथ, निवासी गांव कन्हौरा, थाना रोहड़ाई, जिला रेवाड़ी के रूप में हुई है। आरोपी को मुकदमा नंबर 283 दिनांक 31.05.2026, धारा 304 बीएनएस, थाना आजाद नगर हिसार में गिरफ्तार किया गया है।हिसार में लूट व स्नैचिंग की 4 वारदातों में गिरफ्तारी लंबितआरोपी राजबीर नाथ के खिलाफ जिला हिसार में निम्नलिखित 4 वारदातों में गिरफ्तारी लंबित थी, जिनका विवरण इस प्रकार है:-1.मुकदमा न.1079, दिनांक 24.12.2024 धारा 304 बीएनएस| सदर हिसार| चांदी के कड़े, सोने की अंगूठी व सोने की चेन2. मुकदमा न. 1097, दिनांक 31.12.2024| 304, 123 बीएनएस| सदर हिसार| 4 लाख 50 हजार रुपये3. मुकदमा न.105, दिनांक 13.01.2025| 304, 123 बीएनएस| सदर हिसार| मंगलसूत्र, लॉकेट, 2 सोने की बालियां व 27 हजार रुपये4. मुकदमा न.637, दिनांक 19.08.2025| 304 बीएनएस| आजाद नगर हिसार| 1 लाख 40 हजार रुपयेपुलिस पूछताछ में आरोपी राजबीर नाथ ने अपने गिरफ्तार सह आरोपी सुनील उर्फ के साथ मिलकर हिसार के अलावा अन्य जिलों व राजस्थान में भी अनेक छीना-झपटी की वारदातों को अंजाम देना कबूल किया है। आरोपी द्वारा बताई गई वारदातों का विवरण निम्नानुसार है:- 18.09.2021: थाना सदर भिवानी क्षेत्र में एक महिला से सोने की चेन छीनी।- 12.09.2023: थाना तोशाम, जिला भिवानी क्षेत्र में एक महिला से सोने की बालियां व मंगलसूत्र छीना।- 05.01.2024: थाना बरौदा, जिला सोनीपत क्षेत्र में एक महिला से सोने की बालियां व चांदी की अंगूठी छीनी।- 24.10.2025: थिरपाली टोल के पास, थाना हमीरवास क्षेत्र में एक पुरुष व महिला से सोने के कानों के बाले छीने।- 28.10.2025: चवरा मोड़, थाना गुढ़ागौड़जी क्षेत्र में एक महिला व पुरुष से सोने का टिकट, लॉकेट, अंगूठी व 20 हजार रुपये छीने।- 20.11.2025: एनएच-709, रोही हरपालू, थाना हमीरवास क्षेत्र में एक महिला व पुरुष से सोने की बालियां व लॉकेट छीने।- 27.12.2025: गांव बैरासर के पास, थाना राजगढ़ क्षेत्र में एक महिला व पुरुष से सोने की चेन व 10 हजार रुपये छीने।- 09.12.2025: कस्बा सिद्धमुख, थाना सिद्धमुख क्षेत्र में एक पुरुष से सोने की अंगूठी छीनी।- 07.01.2026: भादरा थाना क्षेत्र में एक महिला से सोने के कानों के बाले छीने।- 24.01.2026: गांव धिधवा, थाना पिलानी क्षेत्र में एक महिला से सोने के कानों के बाले व सोने का लॉकेट छीना।- 27.01.2026: गांव शेरड़ा, थाना भिराणी क्षेत्र में एक महिला से सोने की बाली/बुजली छीनी।- 29.01.2026: रोही गांव, थाना हमीरवास क्षेत्र में एक महिला से सोने के बाले व लॉकेट छीने।- 08.01.2026: गांव खंडेला, थाना खंडेला क्षेत्र में एक पुरुष से अंगूठी छीनी।- 15.11.2025: गांव मानपुरा, थाना सिंघाना क्षेत्र में दो महिलाओं से सोने के बाले व कंठी छीनी।इसके अतिरिक्त आरोपी ने करीब 5-6 महीने पहले हिसार के हांसी क्षेत्र में हिसार रोड पर एक महिला से सोने की बाली तथा जींद शहर में रोहतक रोड पर एक महिला से सोने की बाली छीनने की वारदात भी बताई है।अधिकारी के अनुसारसीआईए मिल गेट की टीम ने की कार्रवाई सीआईए मिल गेट प्रभारी सब इंस्पेक्टर जगदीश ने बताया कि पुलिस अधीक्षक हिसार के निर्देशानुसार उनकी टीम अपराधियों की धरपकड़ के लिए लगातार सक्रिय है। आरोपी राजबीर नाथ को मुकदमा नंबर 283 में गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ के दौरान आरोपी द्वारा हिसार सहित विभिन्न जिलों व राजस्थान में अनेक छीना-झपटी की वारदातों का खुलासा किया गया है। आरोपी को पुलिस रिमांड पर लेकर गहनता से पूछताछ की जाएगी, ताकि अन्य वारदातों का पता लगाया जा सके तथा छीना गया सामान बरामद किया जा सके। आरोपी के साथ शामिल अन्य व्यक्तियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है।