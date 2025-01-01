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Hisar News: पुराने ओवरब्रिज की दीवार तोड़कर हवा में लटकी कार, दो युवतियों समेत चार बाल-बाल बचे

Wed, 11 Nov 2026 12:24 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 12:24 AM IST
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Car hanging in the air after breaking the old overbridge wall, four people including two young women narrowly escape
पुराने ओवरब्रिज पर लटकी कार। 
हिसार। पुराने ओवरब्रिज पर मंगलवार रात तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पुल की दीवार से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दीवार का हिस्सा टूटकर नीचे गिर गया और कार पुल पर हवा में लटक गई। कार में सवार दो युवक और दो युवतियां बाल-बाल बच गए।
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गनीमत रही कि जिस जगह दीवार का हिस्सा गिरा वहां नीचे कोई मौजूद नहीं था। प्रत्यक्षदर्शी संदीप ने बताया कि मंगलवार रात करीब पौने आठ बजे एक कार लक्ष्मीबाई चौक की तरफ से आ रही थी। अचानक चालक ने कार से नियंत्रण खो दिया और वह पुल की दीवार से जा टकराई। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने मशक्कत कर कार को खींचकर सीधा किया।
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इसके बाद कार सवार वहां से चले गए। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार कार सवार नशे में प्रतीत हो रहे थे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची तब तक कार सवार जा चुके थे। सिटी थाना प्रभारी सुरेंद्र ने बताया कि कार का नंबर पता लगा लिया है। उसके आधार पर जांच की जा रही है।
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