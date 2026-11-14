हांसी के लाल नरेंद्र बेरवाल को राष्ट्रपति भवन में अर्जुन अवॉर्ड, अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी में देश का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ी का बढ़ा मान।

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हांसी। गांव की मिट्टी में पला-बढ़ा एक सपना... मेहनत के दम पर रिंग में उतरा एक नौजवान... और फिर ऐसा मुकाम हासिल किया कि देश की राष्ट्रपति ने खुद उसे सम्मानित किया। जी हां, हम बात कर रहे हैं हांसी के गांव सोरखी के अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाज नरेंद्र बेरवाल की, जिन्होंने अपनी मेहनत, संघर्ष और दमदार प्रदर्शन के दम पर एक बार फिर पूरे हरियाणा का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में आयोजित भव्य समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नरेंद्र बेरवाल को प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार-2025 से सम्मानित किया। यह सम्मान केवल नरेंद्र की व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं, बल्कि उनके गांव सोरखी, हांसी और पूरे हरियाणा के लिए गौरव का क्षण है। नरेंद्र की सफलता के पीछे वर्षों का संघर्ष और अनुशासन छिपा है। उन्होंने वर्ष 2009 में मुक्केबाजी का सफर शुरू किया था। भिवानी बॉक्सिंग अकादमी में कोच देवराज के मार्गदर्शन में उन्होंने बॉक्सिंग के गुर सीखे। वर्ष 2013 में भारतीय सेना में भर्ती होने के बाद भी उनका खेल के प्रति जुनून कम नहीं हुआ और उन्होंने देश की सेवा के साथ अपने अभ्यास को जारी रखा। नरेंद्र ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। वर्ष 2012 में फिलीपींस में यूथ वर्ल्ड प्रतियोगिता और 2013 में यूथ एशियन प्रतियोगिता में रजत पदक जीतकर अपनी पहचान बनाई। वर्ष 2015 में मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स में भी उन्होंने रजत पदक हासिल किया। इसके बाद 2023 के एशियन गेम्स में कांस्य पदक, यूरोपियन कप में स्वर्ण पदक और वर्ष 2025 के नेशनल गेम्स में स्वर्ण पदक जीतकर उन्होंने अपनी उपलब्धियों की सूची को और लंबा किया। राष्ट्रमंडल खेलों में भी रजत पदक जीतकर नरेंद्र ने देश का गौरव बढ़ाया। खास बात यह है कि अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में लगातार शानदार प्रदर्शन करने वाले नरेंद्र का सफर आज ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं के लिए मिसाल बन गया है। एक साधारण ग्रामीण परिवेश से निकलकर भारतीय सेना में सेवाएं देना, अंतरराष्ट्रीय मंच पर पदक जीतना और अब राष्ट्रपति भवन में अर्जुन पुरस्कार हासिल करना... नरेंद्र बेरवाल की यह कहानी बताती है कि अगर हौसले बुलंद हों और मेहनत में दम हो, तो गांव की पगडंडियों से निकलकर भी देश के सबसे बड़े सम्मान तक पहुंचा जा सकता है। नरेंद्र बेरवाल की इस उपलब्धि ने साबित कर दिया है कि प्रतिभा किसी बड़े शहर की मोहताज नहीं होती। जरूरत होती है तो सिर्फ जुनून, मेहनत और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण की।

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