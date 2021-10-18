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आर्यनगर : गुरुकुल के 62वें वार्षिक महोत्सव के पांचवे दिन हवन और प्रवचन सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक।

हवन



अर्बन एस्टेट 2 : एलआईसी कार्यालय के पास भागवतकथा के समापन पर हवन सुबह 10 बजे।

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खेलकूद

मुकलान : राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में जिलास्तरीय दो दिवसीय सीनियर बेसबाल चैंपियनशिप सुबह 9 बजे से।

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धीरनवास : राज्यस्तरीय टेबल टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता सुबह 9 बजे से।

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एचएयू : गिरी सेंटर में खेल प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि रणबीर गंगवा विजेताओं को सम्मानित करेंगे दोपहर 1 बजे।



युवा महोत्सव







जीजेयू : तीन दिवसीय युवा महोत्सव प्रबोधिनी के दूसरे दिन प्रतियोगिताएं चौधरी रणबीर सिंह सभागार में सुबह 11 बजे।

वार्षिक महोत्सव