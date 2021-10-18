Hisar News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार Updated Sun, 22 Nov 2026 12:35 AM IST
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वार्षिक महोत्सव
आर्यनगर : गुरुकुल के 62वें वार्षिक महोत्सव के पांचवे दिन हवन और प्रवचन सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक।
हवन
अर्बन एस्टेट 2 : एलआईसी कार्यालय के पास भागवतकथा के समापन पर हवन सुबह 10 बजे।
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खेलकूद
मुकलान : राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में जिलास्तरीय दो दिवसीय सीनियर बेसबाल चैंपियनशिप सुबह 9 बजे से।
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धीरनवास : राज्यस्तरीय टेबल टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता सुबह 9 बजे से।
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एचएयू : गिरी सेंटर में खेल प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि रणबीर गंगवा विजेताओं को सम्मानित करेंगे दोपहर 1 बजे।
युवा महोत्सव
जीजेयू : तीन दिवसीय युवा महोत्सव प्रबोधिनी के दूसरे दिन प्रतियोगिताएं चौधरी रणबीर सिंह सभागार में सुबह 11 बजे।
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आर्यनगर : गुरुकुल के 62वें वार्षिक महोत्सव के पांचवे दिन हवन और प्रवचन सुबह 9 बजे से 11:30 बजे तक।
हवन
अर्बन एस्टेट 2 : एलआईसी कार्यालय के पास भागवतकथा के समापन पर हवन सुबह 10 बजे।
खेलकूद
मुकलान : राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में जिलास्तरीय दो दिवसीय सीनियर बेसबाल चैंपियनशिप सुबह 9 बजे से।
धीरनवास : राज्यस्तरीय टेबल टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता सुबह 9 बजे से।
एचएयू : गिरी सेंटर में खेल प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि रणबीर गंगवा विजेताओं को सम्मानित करेंगे दोपहर 1 बजे।
युवा महोत्सव
जीजेयू : तीन दिवसीय युवा महोत्सव प्रबोधिनी के दूसरे दिन प्रतियोगिताएं चौधरी रणबीर सिंह सभागार में सुबह 11 बजे।