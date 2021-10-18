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प्रदेश के अन्य जिलों में हवा की गुणवत्ता में सुधार होने के बावजूद हिसार के हालात नहीं सुधर रहे हैं। शनिवार को औसत एक्यूआई 233 दर्ज किया गया। इस तरह नवंबर में शहरवासियों को एक दिन भी साफ हवा नसीब नहीं हुई।प्रदेश में गुरुग्राम और फरीदाबाद के बाद हिसार तीसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा। पिछले साल नवंबर में सात दिन हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई थी, जबकि इस बार अब तक 12 दिन ऐसी स्थिति रही है।मौसम विभाग के विशेषज्ञ डॉ. चंद्रमोहन ने बताया कि इन दिनों हवा में नमी अधिक होने के कारण धूल और धुआं ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। इससे हिसार का एक्यूआई लगातार खराब बना हुआ है। तेज हवाएं चलने या बारिश होने से ही मौसम साफ हो सकेगा।सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2019 में हिसार का एक्यूआई 385 तक दर्ज किया गया था। वर्ष 2020 में यह बढ़कर 479 तक पहुंच गया था। उस समय हिसार दुनिया का 14वां सबसे प्रदूषित शहर बना था। वर्ष 2021 में एक्यूआई 210 और 2022 में 228 दर्ज किया गया। इसके बाद 2023 में यह 452, 2024 में 424 और 2025 में 398 तक पहुंचा। वर्ष 2026 में हिसार का औसत एक्यूआई 372 तक दर्ज किया गया है। सेंट्रल बोर्ड ने स्थानीय अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है। अधिकारियों को प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक्शन प्लान बनाना होगा।इसी महीने 16 नवंबर को हिसार देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बना था। उस दिन यहां का औसत एक्यूआई 338 दर्ज किया गया था। देश में सबसे अधिक एक्यूआई बीकानेर में 366 रहा। वहीं, बल्लभगढ़ में 337 और उत्तर प्रदेश के गजरौला में 324 दर्ज किया गया। पूरे देश में केवल चार शहरों में एक्यूआई 300 से अधिक रहा। इनमें उत्तर प्रदेश का एक, हरियाणा के दो और राजस्थान का एक शहर शामिल था।नवंबर में एक्यूआई का स्तरतारीख एक्यूआई1 नवंबर1882 नवंबर2073 नवंबर2704 नवंबर2915 नवंबर3336 नवंबर3237 नवंबर3218 नवंबर3729 नवंबर29510 नवंबर30211 नवंबर34612 नवंबर34313 नवंबर32114 नवंबर35815 नवंबर14516 नवंबर33817 नवंबर14918 नवंबर18919 नवंबर34320 नवंबर30021 नवंबर233बारिश और तेज हवाओं से मिल सकती है राहतहिसार में नवंबर में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब है। मौसम पूरी तरह साफ होने के लिए बारिश जरूरी है। बारिश होने से धूल के कण साफ होंगे। तेज हवाएं चलने से भी राहत मिल सकती है।- डॉ. चंद्रमोहन, विशेषज्ञ, मौसम एवं प्रदूषण नियंत्रण।