Hisar News: हवा में घुला जहर, सांसों पर भारी पड़ा नवंबर
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 22 Nov 2026 12:17 AM IST
Updated Sun, 22 Nov 2026 12:17 AM IST
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हिसार। शहरवासी प्रदूषित हवा में घुट-घुटकर सांस लेने को मजबूर हैं। नवंबर में पिछले 21 दिनों के दौरान एक भी दिन औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 100 से नीचे नहीं आया। इनमें 12 दिन एक्यूआई 300 या इससे अधिक दर्ज किया गया।
प्रदेश के अन्य जिलों में हवा की गुणवत्ता में सुधार होने के बावजूद हिसार के हालात नहीं सुधर रहे हैं। शनिवार को औसत एक्यूआई 233 दर्ज किया गया। इस तरह नवंबर में शहरवासियों को एक दिन भी साफ हवा नसीब नहीं हुई।
प्रदेश में गुरुग्राम और फरीदाबाद के बाद हिसार तीसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा। पिछले साल नवंबर में सात दिन हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई थी, जबकि इस बार अब तक 12 दिन ऐसी स्थिति रही है।
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मौसम विभाग के विशेषज्ञ डॉ. चंद्रमोहन ने बताया कि इन दिनों हवा में नमी अधिक होने के कारण धूल और धुआं ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। इससे हिसार का एक्यूआई लगातार खराब बना हुआ है। तेज हवाएं चलने या बारिश होने से ही मौसम साफ हो सकेगा।
सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी माना प्रदूषित शहर
सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2019 में हिसार का एक्यूआई 385 तक दर्ज किया गया था। वर्ष 2020 में यह बढ़कर 479 तक पहुंच गया था। उस समय हिसार दुनिया का 14वां सबसे प्रदूषित शहर बना था। वर्ष 2021 में एक्यूआई 210 और 2022 में 228 दर्ज किया गया। इसके बाद 2023 में यह 452, 2024 में 424 और 2025 में 398 तक पहुंचा। वर्ष 2026 में हिसार का औसत एक्यूआई 372 तक दर्ज किया गया है। सेंट्रल बोर्ड ने स्थानीय अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है। अधिकारियों को प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक्शन प्लान बनाना होगा।
देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बना हिसार
इसी महीने 16 नवंबर को हिसार देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बना था। उस दिन यहां का औसत एक्यूआई 338 दर्ज किया गया था। देश में सबसे अधिक एक्यूआई बीकानेर में 366 रहा। वहीं, बल्लभगढ़ में 337 और उत्तर प्रदेश के गजरौला में 324 दर्ज किया गया। पूरे देश में केवल चार शहरों में एक्यूआई 300 से अधिक रहा। इनमें उत्तर प्रदेश का एक, हरियाणा के दो और राजस्थान का एक शहर शामिल था।
नवंबर में एक्यूआई का स्तर
तारीख एक्यूआई
1 नवंबर
188
2 नवंबर
207
3 नवंबर
270
4 नवंबर
291
5 नवंबर
333
6 नवंबर
323
7 नवंबर
321
8 नवंबर
372
9 नवंबर
295
10 नवंबर
302
11 नवंबर
346
12 नवंबर
343
13 नवंबर
321
14 नवंबर
358
15 नवंबर
145
16 नवंबर
338
17 नवंबर
149
18 नवंबर
189
19 नवंबर
343
20 नवंबर
300
21 नवंबर
233
बारिश और तेज हवाओं से मिल सकती है राहत
हिसार में नवंबर में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब है। मौसम पूरी तरह साफ होने के लिए बारिश जरूरी है। बारिश होने से धूल के कण साफ होंगे। तेज हवाएं चलने से भी राहत मिल सकती है।
- डॉ. चंद्रमोहन, विशेषज्ञ, मौसम एवं प्रदूषण नियंत्रण।
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प्रदेश के अन्य जिलों में हवा की गुणवत्ता में सुधार होने के बावजूद हिसार के हालात नहीं सुधर रहे हैं। शनिवार को औसत एक्यूआई 233 दर्ज किया गया। इस तरह नवंबर में शहरवासियों को एक दिन भी साफ हवा नसीब नहीं हुई।
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प्रदेश में गुरुग्राम और फरीदाबाद के बाद हिसार तीसरा सबसे प्रदूषित शहर रहा। पिछले साल नवंबर में सात दिन हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में दर्ज की गई थी, जबकि इस बार अब तक 12 दिन ऐसी स्थिति रही है।
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मौसम विभाग के विशेषज्ञ डॉ. चंद्रमोहन ने बताया कि इन दिनों हवा में नमी अधिक होने के कारण धूल और धुआं ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। इससे हिसार का एक्यूआई लगातार खराब बना हुआ है। तेज हवाएं चलने या बारिश होने से ही मौसम साफ हो सकेगा।
सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने भी माना प्रदूषित शहर
सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2019 में हिसार का एक्यूआई 385 तक दर्ज किया गया था। वर्ष 2020 में यह बढ़कर 479 तक पहुंच गया था। उस समय हिसार दुनिया का 14वां सबसे प्रदूषित शहर बना था। वर्ष 2021 में एक्यूआई 210 और 2022 में 228 दर्ज किया गया। इसके बाद 2023 में यह 452, 2024 में 424 और 2025 में 398 तक पहुंचा। वर्ष 2026 में हिसार का औसत एक्यूआई 372 तक दर्ज किया गया है। सेंट्रल बोर्ड ने स्थानीय अधिकारियों से रिपोर्ट तलब की है। अधिकारियों को प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक्शन प्लान बनाना होगा।
देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बना हिसार
इसी महीने 16 नवंबर को हिसार देश का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर बना था। उस दिन यहां का औसत एक्यूआई 338 दर्ज किया गया था। देश में सबसे अधिक एक्यूआई बीकानेर में 366 रहा। वहीं, बल्लभगढ़ में 337 और उत्तर प्रदेश के गजरौला में 324 दर्ज किया गया। पूरे देश में केवल चार शहरों में एक्यूआई 300 से अधिक रहा। इनमें उत्तर प्रदेश का एक, हरियाणा के दो और राजस्थान का एक शहर शामिल था।
नवंबर में एक्यूआई का स्तर
तारीख एक्यूआई
1 नवंबर
188
2 नवंबर
207
3 नवंबर
270
4 नवंबर
291
5 नवंबर
333
6 नवंबर
323
7 नवंबर
321
8 नवंबर
372
9 नवंबर
295
10 नवंबर
302
11 नवंबर
346
12 नवंबर
343
13 नवंबर
321
14 नवंबर
358
15 नवंबर
145
16 नवंबर
338
17 नवंबर
149
18 नवंबर
189
19 नवंबर
343
20 नवंबर
300
21 नवंबर
233
बारिश और तेज हवाओं से मिल सकती है राहत
हिसार में नवंबर में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब है। मौसम पूरी तरह साफ होने के लिए बारिश जरूरी है। बारिश होने से धूल के कण साफ होंगे। तेज हवाएं चलने से भी राहत मिल सकती है।
- डॉ. चंद्रमोहन, विशेषज्ञ, मौसम एवं प्रदूषण नियंत्रण।