{"_id":"626ee63259c0aa692a33af7b","slug":"anmol-of-haryana-won-silver-medal-in-boxing-in-khelo-india-university-games","type":"story","status":"publish","title_hn":"उम्मीद की मिसाल: सिर में चोट लगने के बाद भी बॉक्सर अनमोल ने नहीं हारी हिम्मत, जीत लाया चांदी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार (हरियाणा) Published by: भूपेंद्र सिंह Updated Mon, 02 May 2022 01:27 AM IST