Hisar News: हत्या के बाद हाथों में हथकड़ी बांध नहर में फेंका शव

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आजादनगर थाना प्रभारी एवं जांच अधिकारी मनदीप ने बताया कि दोपहर करीब तीन बजे सूचना मिली कि नहर में एक शव पड़ा है। पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों की मदद से शव को बाहर निकाला। फोरेंसिक की टीम को भी बुलाया गया। युवक के हाथ हथकड़ी से बंधे थे और सिर में चोट के निशान मिले हैं। उम्र करीब 30 साल है। वारदात में इस्तेमाल करने के लिए हथकड़ी कहीं से खरीदी गई है। हत्या के बाद युवक के शव को नहर में फेंकने की आशंका है। शिनाख्त के लिए हुलिए के आधार पर आसपास के थानों में सूचना दी है।इसके बाद ही पोस्टमार्टम करवाया जाएगा।

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हिसार। गांव कैमरी में मिरकां रोड के पास से गुजर रही नहर से शनिवार दोपहर को एक युवक का शव मिला। मृतक के दोनों हाथ हथकड़ी से बंधे थे। हालांकि यह पुलिस की हथकड़ी नहीं है। मृतक की शिनाख्त नहीं होने के कारण पुलिस ने शव को नागरिक अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है।