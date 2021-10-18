Hisar News: पत्नी से विवाद के बाद अलग रह रहे युवक ने फंदा लगाकर दी जान, मानसिक रूप से परेशान था शिव नगर काॅलोनी का विनोद

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जांच अधिकारी उपेंद्र के अनुसार, युवक के पिता रामबाबू ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि विनोद मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। रात करीब दस बजे विनोद ने अपने कमरे में पंखे से फंदा लगा लिया। परिजनों ने उसे खाना देने गए तो दरवाजा अंदर से बंद पाया। झांकने पर वह फंदे से लटका हुआ मिला। उन्होंने दरवाजा तोड़कर उसे नीचे उतारा और उपचार के लिए अस्पताल ले गए।सूचना मिलने पर एचटीएम थाना पुलिस चौकी की टीम अस्पताल पहुंची। पुलिस ने वीरवार सुबह शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपा। जांच अधिकारी उपेंद्र ने मामले की जानकारी जुटाई। मृतक के पिता के बयान के आधार पर इत्तेफाकिया मौत की कार्रवाई की गई है।