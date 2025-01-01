Hisar News: प्रदेश पर 4.86 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त कर्ज का मांगा हिसाब

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पेटवाड़ ने आरोप लगाया कि विपक्षी विधायकों के क्षेत्रीय विकास फंड रोके जा रहे हैं। इससे विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। 1966 से 2014 तक हरियाणा पर करीब 70 हजार करोड़ रुपये का कर्ज था। यह कर्ज पिछले 12 वर्षों में बढ़कर करीब 5.56 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। विधायक ने सरकार से 4.86 लाख करोड़ रुपये के अतिरिक्त कर्ज के खर्च का हिसाब मांगा।उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सैनी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वह बिना पानी पिए झूठ की रेल चला सकते हैं। पेटवाड़ ने जंतर-मंतर पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में कांग्रेस विधायकों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि पुलिस ने निर्वाचित विधायकों का रास्ता रोका और पूर्व मुख्यमंत्री के साथ धक्का-मुक्की हुई।नारनौंद विधायक ने पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु पर आरोप लगाया कि उन्हेंसे कोई सरोकार नहीं है। 72 हजार वोट लूटकर ले जाने के बाद वह जनता को संभालने नहीं आए। जनता के मुद्दों से दूरी बनाने वाले नेताओं को जनता सबक सिखाती है।सरकारी स्कूलों का करेंगे दौरा :सरकारी स्कूलों में बाहरी व्यक्तियों के प्रवेश पर रोक को पेटवाड़ ने तानाशाही बताया। उन्होंने कहा कि सरकार को स्कूलों को बेहतर बनाकर दिखाना चाहिए। विधायक ने घोषणा की कि वह खुद सरकारी स्कूलों का दौरा करेंगे। उन्होंने सरकार से शिक्षा की स्थिति और सुविधाओं में पारदर्शिता रखने की मांग की। पेटवाड़ ने कहा कि कमियों को छिपाने के बजाय उन्हें दूर करने पर ध्यान देना चाहिए।