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Hisar News: तलवंडी राणा रोड पर गलत साइड से आ रही बाइक ट्रक से टकराई, एक घायल

Mon, 19 Oct 2026 11:57 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार
संवाद न्यूज एजेंसी, हिसार Updated Mon, 19 Oct 2026 11:57 PM IST
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A motorcycle coming from the wrong side collided with a truck on Talwandi Rana Road; one person was injured.
हिसार। एयरपोर्ट के नजदीक तलवंडी राणा रोड पर सोमवार दोपहर बाद गलत साइड से आ रही बाइक ट्रक से टकराकर उसके नीचे घुस गई। हादसे में रायपुर निवासी बाइक सवार मदन घायल हो गया। उसे एंबुलेंस से अस्पताल में भर्ती करवाया गया।
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प्रत्यक्षदर्शी सुनील ने बताया कि बाइक तलवंडी राणा रोड की तरफ आ रही थी, जबकि ट्रक हिसार से सड़क पर चढ़ा था। इसी दौरान गलत साइड से आने के कारण बाइक ट्रक से टकरा गई।
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