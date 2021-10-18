Hisar News: मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दी

विज्ञापन





बरवाला। स्थानीय रेलवे स्टेशन के नजदीक सोमवार सुबह ट्रेन की चपेट में आने से फतेहाबाद के गांव हंसेवाला निवासी 59 वर्षीय बलवान की माैत हो गई। सूचना के बाद जीआरपी हिसार की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को बरवाला के सिविल अस्पताल में रखवा दिया है। जीआरपी हिसार के जांच अधिकारी हरिओम ने बताया कि मृतक के बेटे अनिल और भाई के अनुसार बलवान मजदूरी करता था। वह करीब दो वर्ष से मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। संवाद