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Hisar News: मानसिक रूप से परेशान व्यक्ति ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दी

Tue, 01 Sep 2026 12:30 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 12:30 AM IST
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A mentally distressed person ended their life by jumping in front of a train.
बरवाला। स्थानीय रेलवे स्टेशन के नजदीक सोमवार सुबह ट्रेन की चपेट में आने से फतेहाबाद के गांव हंसेवाला निवासी 59 वर्षीय बलवान की माैत हो गई। सूचना के बाद जीआरपी हिसार की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को बरवाला के सिविल अस्पताल में रखवा दिया है। जीआरपी हिसार के जांच अधिकारी हरिओम ने बताया कि मृतक के बेटे अनिल और भाई के अनुसार बलवान मजदूरी करता था। वह करीब दो वर्ष से मानसिक रूप से परेशान चल रहा था। संवाद
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