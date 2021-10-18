Hisar News: गोगामेड़ी मेले के लिए हिसार डिपो से चलेंगी 30 बसें

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बसों के संचालन और चेकिंग के लिए कर्मचारियों की दो पालियों में ड्यूटी लगाई गई है। पहली पारी 2 सितंबर दोपहर 12 बजे से 5 सितंबर दोपहर 12 बजे और दूसरी 3 सितंबर दोपहर 12 बजे से 6 सितंबर दोपहर 12 बजे तक रहेगी।रोडवेज अधिकारियों ने कर्मचारियों को निर्धारित ड्यूटी स्थल पर तैनात रहने के निर्देश दिए हैं। हिसार चेक पोस्ट पर पहली पारी में निरीक्षक इंचार्ज अनिल कुमार के साथ परिचालक राजेंद्र सिंह, मनोज कुमार, संदीप कुमार और राजकुमार की ड्यूटी लगाई गई है। दूसरी पारी में निरीक्षक इंचार्ज भीम सिंह के साथ परिचालक नंदलाल, नरेश कुमार, संदीप कुमार और प्रदीप कुमार तैनात रहेंगे।अमरपुरा टोल पर पहली पारी में निरीक्षक इंचार्ज ओमप्रकाश, जगदीश चंद्र, सत्यवान, अशोक, उपनिरीक्षक धीरज और चालक अमित कुमार की ड्यूटी लगाई गई है। दूसरी पारी में निरीक्षक इंचार्ज राजवीर सिंह के साथ वीर सिंह, आत्मदीप, कृष्ण, सुभाष (उपनिरीक्षक) और चालक नरेश कुमार तैनात रहेंगे। ये कर्मचारी हिसार से गोगामेड़ी जाने वाली बसों की चेकिंग करेंगे।गोगामेड़ी चेक पोस्ट पर भी दोनों पालियों में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। पहली पारी में निरीक्षक इंचार्ज दिनेश कुमार के साथ परिचालक मनजीत, सत्यवान, नरेंद्र और मंजीत रहेंगे। दूसरी पारी में निरीक्षक इंचार्ज दीपक सिंह के साथ विकास कुमार, हरपाल सिंह, प्रदीप कुमार और होशियार सिंह की ड्यूटी लगाई गई है।मेले में बसों के संचालन में पूरा सहयोग किया जाएगा। परिवहन विभाग को हर साल की तरह इस बार भी बसों के लिए नए टायरों का कोटा देना चाहिए। बसों के पहिए काफी घिस चुके हैं, जिससे हादसे का डर बना हुआ है।मेले में बसों का संचालन सुचारू रखने के लिए यातायात प्रबंधक हिसार और हांसी के अधिकारियों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। बसें समय पर उपलब्ध करवाने और चेक पोस्ट पर कर्मचारियों की तैनाती सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। मेले में बसों का संचालन सुचारू रखने और बसों से संबंधित आवश्यक कार्य पूरा कराने की जिम्मेदारी भी अधिकारियों को दी गई है।