फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   Without marriage registration, the wife's name cannot be added to the in-laws' family ID

Fatehabad News: विवाह पंजीकरण के बिना ससुराल की फैमिली आईडी में नहीं जुड़ सकेगा पत्नी का नाम

Wed, 16 Sep 2026 11:07 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Wed, 16 Sep 2026 11:07 PM IST
विज्ञापन
Without marriage registration, the wife's name cannot be added to the in-laws' family ID
क्रीड विभाग में परिवार पहचान पत्र संबं​धि कार्यों के लिए पहुृंचे नागरिक। संवाद
फतेहाबाद। प्रदेश में परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी) को लेकर नियमों में बदलाव किया है। अब शादी के बाद पत्नी का नाम ससुराल की फैमिली आईडी में जोड़ने के लिए विवाह पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। बिना उसके केवल आधार कार्ड या रिहायशी प्रमाणपत्र के आधार पर पत्नी का नाम पति की फैमिली आईडी में दर्ज नहीं किया जा सकेगा।
विज्ञापन

सरकार के नए निर्देशों के बाद परिवार पहचान पत्र में दर्ज होने वाले सदस्यों के रिकॉर्ड को अधिक प्रमाणिक और व्यवस्थित बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब तक शादी के बाद कई मामलों में महिला का नाम आधार कार्ड, रिहायशी प्रमाण पत्र या अन्य दस्तावेजों के आधार पर ससुराल की फैमिली आईडी से जोड़ा जाता था। इसके लिए विवाह पंजीकरण का प्रमाण अनिवार्य नहीं था।
विज्ञापन

नई व्यवस्था में इस प्रक्रिया में बदलाव किया गया है। संबंधित परिवार को पहले विवाह का पंजीकरण कराना होगा और इसके बाद ही परिवार पहचान पत्र में वैवाहिक स्थिति तथा परिवार के नए सदस्य से संबंधित जानकारी अपडेट कराई जा सकेगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

-------
सभी सरकारी योजनाओं के लिए फैमिली आईडी जरूरी
परिवार पहचान पत्र अब प्रदेश में सरकारी योजनाओं और विभिन्न विभागों के रिकॉर्ड के लिए महत्वपूर्ण आधार बन चुका है। ऐसे में इसमें दर्ज जानकारी को सही और अद्यतन रखना जरूरी माना जा रहा है। सरकार की ओर से परिवारों को निर्देश दिए गए हैं कि शादी, जन्म, मृत्यु, तलाक या परिवार के किसी सदस्य के अलग होने जैसी स्थिति में संबंधित रिकॉर्ड को समय पर अपडेट कराया जाए। वहीं, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के लिए पीपीपी होना अनिवार्य माना गया है।
------
वैवाहिक स्थिति के लिए विवाह पंजीकरण जरूरी
क्रीड विभाग के अनुसार नई व्यवस्था का उद्देश्य परिवार पहचान पत्र में दर्ज पारिवारिक संबंधों की पुष्टि को अधिक मजबूत करना है। विवाह के बाद महिला के दस्तावेजों में वैवाहिक स्थिति और परिवार से संबंधित जानकारी में बदलाव होता है। ऐसे में विवाह पंजीकरण को आधार बनाकर फैमिली आईडी में रिकॉर्ड अपडेट करने से सरकारी रिकॉर्ड में एकरूपता बनाए रखने में मदद मिलेगी।

------------
:: शादी के बाद केवल आधार या पता बदलवाना पर्याप्त नहीं होगा। परिवार पहचान पत्र समेत संबंधित सरकारी रिकॉर्ड में वैवाहिक स्थिति और परिवार के सदस्यों की जानकारी भी समय पर अपडेट करानी होगी। इससे भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ लेने और दस्तावेजों से जुड़े कार्यों में रिकॉर्ड संबंधी दिक्कतों को कम किया जा सकेगा।
- संदीप कुमार, प्रोग्रामर, क्रीड विभाग, फतेहाबाद।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed