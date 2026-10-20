Fatehabad News: टोहाना-नरवाना मार्ग पर 28 करोड़ रुपये से बनेगी 33 फीट चौड़ी सड़क

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सड़क पर गड्ढों के कारण वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। रात के समय गड्ढे दिखाई नहीं देने से हादसों का खतरा बना रहता है। इस मार्ग से रोजाना सैकड़ों बसें, डंपर, ट्रक, कारें और अन्य वाहन गुजरते हैं। सड़क पर चार शैलर भी हैं।इनके वाहनों की आवाजाही के कारण मार्ग का इस्तेमाल लगातार होता है। लोगों ने सड़क की मरम्मत करवाकर समस्या का समाधान करने की मांग की है। विभाग की ओर से गड्ढे भरने का काम भी किया जा रहा है लेकिन सड़क की हालत में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। गुरुद्वारा परिसर से महालक्ष्मी शैलर तक कई जगह सड़क से ज्यादा गड्ढे नजर आते हैं। इससे वाहन चालकों को संभलकर चलना पड़ता है। संवादएक माह में पूरा होगा निर्माणएसडीओ विजय शर्मा ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के तहत सड़क की चौड़ाई को बढ़ाकर लगभग 33 फीट किया जाएगा जिससे भविष्य में आवागमन पूरी तरह सुगम हो सके। उन्होंने कहा कि टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक महीने के भीतर सड़क निर्माण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। इस परियोजना के पूरा होने के बाद क्षेत्रवासियों को गड्ढों भरी खस्ताहाल सड़क से स्थायी रूप से निजात मिल जाएगी और सफर सुरक्षित व सुगम बन सकेगा।