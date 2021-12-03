Fatehabad News: सिटी में आज
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 12:29 AM IST
Updated Wed, 21 Oct 2026 12:29 AM IST
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शिविर
स्वास्थ्य जांच : फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में दिव्यांगों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर सुबह 9 बजे।
टीकाकरण : फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में किशोरियों के लिए टीकाकरण शिविर सुबह 9 बजे।
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प्रदर्शन
रोष : फतेहाबाद के बिजली निगम कार्यालय में बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर संयुक्त संघर्ष मोर्चा का प्रदर्शन सुबह 11 बजे
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जयंती
समारोह : भट्टूकलां में अग्रवाल सभा की ओर से महाराजा अग्रसेन जयंती समारोह अग्रवाल धर्मशाला में सुबह 11 बजे।
स्वास्थ्य जांच : फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में दिव्यांगों के लिए स्वास्थ्य जांच शिविर सुबह 9 बजे।
टीकाकरण : फतेहाबाद के नागरिक अस्पताल में किशोरियों के लिए टीकाकरण शिविर सुबह 9 बजे।
-
प्रदर्शन
रोष : फतेहाबाद के बिजली निगम कार्यालय में बिजली कर्मचारी एवं इंजीनियर संयुक्त संघर्ष मोर्चा का प्रदर्शन सुबह 11 बजे
-
जयंती
समारोह : भट्टूकलां में अग्रवाल सभा की ओर से महाराजा अग्रसेन जयंती समारोह अग्रवाल धर्मशाला में सुबह 11 बजे।