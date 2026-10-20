Fatehabad News: वाटर कैनन से भीड़ नियंत्रण का अभ्यास

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मॉक ड्रिल के दौरान पुलिस जवानों की मुस्तैदी, आपसी तालमेल और चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में त्वरित निर्णय लेने की क्षमता का आकलन किया गया। जवानों को संवेदनशील हालात में संयम और सूझबूझ से काम लेने की हिदायत दी गई। उन्हें बताया गया कि भीड़ को नियंत्रित करते समय अनावश्यक बल प्रयोग से बचना चाहिए और कानून के अनुसार कार्रवाई करनी चाहिए।डीएसपी नरसिंह ने जवानों को निर्देश दिए कि किसी भी आपात स्थिति में आमजन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। वाटर कैनन सहित अन्य सुरक्षा उपकरणों का इस्तेमाल निर्धारित नियमों और सुरक्षा मानकों के अनुसार किया जाए।घायलों को निकालने से अस्पताल पहुंचाने तक का अभ्यासअभ्यास के दौरान घायलों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने, प्राथमिक उपचार देने और एंबुलेंस से अस्पताल पहुंचाने की प्रक्रिया भी दोहराई गई। डीएसपी ने कहा कि ऐसी मॉक ड्रिल से जवानों का आत्मविश्वास बढ़ता है और आपात परिस्थितियों में बेहतर समन्वय स्थापित करने में मदद मिलती है।प्रभावी पुलिसिंग का उद्देश्य केवल कानून-व्यवस्था बनाए रखना नहीं बल्कि संवेदनशीलता के साथ नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है। आमजन से आपात स्थिति में सहायता के लिए डायल 112 पर संपर्क करने की अपील है।- निकिता खट्टर, एसपी