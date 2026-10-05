Fatehabad News: कोर्ट गेट के बाहर नो-पार्किंग में खड़े वाहन हटाए

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यहां कारों और अन्य वाहनों के सड़क किनारे गलत तरीके से खड़े होने के कारण अक्सर जाम की स्थिति बन रही थी। ट्रैफिक पुलिस के प्रभारी जय सिंह ने वाहन चालकों को हिदायत दी कि वे नो-पार्किंग क्षेत्र में वाहन खड़ा न करें और निर्धारित पार्किंग स्थल का ही इस्तेमाल करें।पुलिस ने स्पष्ट किया कि सड़क पर गलत तरीके से वाहन खड़ा करने से दूसरे वाहन चालकों के साथ राहगीरों को भी परेशानी होती है और यातायात प्रभावित होता है। ट्रैफिक पुलिस की ओर से शहर के प्रमुख चौक-चौराहों, भीड़भाड़ वाले इलाकों और नो-पार्किंग जोन में लगातार निगरानी की जा रही है।