Fatehabad News: वाटर वर्कर्स पंचायतों को सौंपने के फैसले का विरोध

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यूनियन कार्यालय में जन स्वास्थ्य और बीएंडआर शाखा के सदस्यों ने स्थापना दिवस मनाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बीएंडआर शाखा प्रधान राजेश कुमार और पब्लिक हेल्थ शाखा प्रधान राजू राम शर्मा ने संयुक्त रूप से की। मुख्य सलाहकार सीताराम सुथार ने कहा कि गांवों में जन स्वास्थ्य विभाग के वाटर वर्कर्स का संचालन पंचायतों को सौंपना कर्मचारियों के साथ अन्याय है।उन्होंने कहा कि यूनियन सरकार के इस फैसले का विरोध करती है। निर्णय वापस नहीं लिया गया तो संगठन आंदोलन करेगा। उन्होंने कर्मचारियों से आंदोलन के लिए तैयार रहने का आह्वान किया। सुथार ने कहा कि यूनियन कर्मचारियों के हितों के लिए लगातार संघर्ष करती रही है और आगे भी उनकी मांगों की आवाज उठाती रहेगी।इस अवसर पर जिला उपाध्यक्ष जगदीश लखारा, जिला कोषाध्यक्ष मुकेश सुधार, विक्रम जांगड़ा, शाखा उपाध्यक्ष मुकेश बीघड़, बेजनाथ, विनोद कुमार, जिराज, प्रेम कुमार आदि मौजूद रहे।