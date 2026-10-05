Fatehabad News: 126 ग्रामीणों ने उठाया सरकारी योजनाओं का लाभ

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गांव रताखेड़ा में आयोजित कैंप में हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के चेयरमैन बलदेव ग्रोहा तथा पूर्व विधायक लक्ष्मण नापा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कैंप में विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉलों का अवलोकन कर नागरिकों को सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया।रताखेड़ा कैंप में 63 लोगों ने पंजीकरण कराकर कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी हासिल की और लाभ उठाया। खंड भूना के गांव नाढोड़ी में आयोजित सेवा सेतु कैंप में भाजपा मंडल अध्यक्ष विनोद खिचड़ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।उनके साथ सरपंच व मंडल उपाध्यक्ष गुलाब शर्मा ने विशिष्ट अतिथि के तौर पर शिरकत की। कैंप के दौरान प्रशासनिक टीमों ने ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। यहां 63 ग्रामीणों ने मौके पर ही सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ उठाया