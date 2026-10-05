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Fatehabad News: 126 ग्रामीणों ने उठाया सरकारी योजनाओं का लाभ

Mon, 05 Oct 2026 11:14 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Mon, 05 Oct 2026 11:14 PM IST
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126 villagers availed the benefits of government schemes
रतिया। सेवा सेतु विशेष सहायता कैंपों में सरकार की योजनाओं का लाभ लेने के लिए पंजीकरण करवाते हुए
भूना/रतिया। सेवा संकल्प अभियान के तहत खंड रतिया के गांव रताखेड़ा और खंड भूना के गांव नाढोड़ी में सेवा सेतु विशेष सहायता कैंपों का आयोजन किया गया। इन शिविरों में दोनों गांवों के 126 नागरिकों ने विभिन्न योजनाओं की जानकारी ली और मौके पर ही लाभ प्राप्त किया।
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गांव रताखेड़ा में आयोजित कैंप में हरियाणा अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के चेयरमैन बलदेव ग्रोहा तथा पूर्व विधायक लक्ष्मण नापा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कैंप में विभिन्न विभागों द्वारा लगाई गई स्टॉलों का अवलोकन कर नागरिकों को सरकार की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं व सेवाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया।
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रताखेड़ा कैंप में 63 लोगों ने पंजीकरण कराकर कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी हासिल की और लाभ उठाया। खंड भूना के गांव नाढोड़ी में आयोजित सेवा सेतु कैंप में भाजपा मंडल अध्यक्ष विनोद खिचड़ मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।
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उनके साथ सरपंच व मंडल उपाध्यक्ष गुलाब शर्मा ने विशिष्ट अतिथि के तौर पर शिरकत की। कैंप के दौरान प्रशासनिक टीमों ने ग्रामीणों को विभिन्न सरकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। यहां 63 ग्रामीणों ने मौके पर ही सरकारी सेवाओं और योजनाओं का लाभ उठाया
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