Fatehabad News: संस्थान के बाहर हाईवे पर 10 मिनट तक भिड़ते रहे विद्यार्थियों के दो गुट
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Thu, 01 Oct 2026 11:05 PM IST
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फतेहाबाद। गांव धांगड़ स्थित राजकीय बहुतकनीकी संस्थान के बाहर वीरवार दोपहर तीन बजे विद्यार्थियों के दो गुटों के बीच मारपीट हुई। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच गंडासे भी चले। करीब 10 मिनट तक हाईवे पर ही विद्यार्थी एक-दूसरे से भिड़ते रहे। इस दौरान वहां से गुजर रहे लोगों में भी अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
झगड़े के तीन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। मामला सामने आने के बाद कॉलेज प्रशासन ने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पहचान के बारे में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सहयोग नहीं मिल रहा है। कॉलेज में अब तीन दिन का अवकाश है।
बताया जा रहा है कि विद्यार्थियों के बीच किसी बात पर कहासुनी हुई थी। इसके बाद दोनों पक्ष कॉलेज के बाहर हाईवे पर आमने-सामने आ गए। देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया। विद्यार्थियों ने एक-दूसरे पर गंडासों से हमला करने का प्रयास किया।
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सड़क पर करीब 10 मिनट तक चले घटनाक्रम के दौरान दोनों पक्षों एक-दूसरे से उलझते रहे। वायरल वीडियो में कुछ युवक हाथों में हथियारनुमा सामान लेकर मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर झगड़े में शामिल युवकों की पहचान करने के साथ घटनाक्रम के कारणों का पता लगा रही है।
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कॉलेज प्रशासन बोला- बाहर हुआ घटनाक्रम
राजकीय बहुतकनीकी संस्थान के प्रिंसिपल राजीव सरदाना ने बताया कि घटनाक्रम कॉलेज परिसर के बाहर हुआ है। जैसे ही कॉलेज स्टाफ को इसकी सूचना मिली कर्मचारी मौके पर पहुंचे। इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई और शिकायत भी दी गई है। घटना के बाद मारपीट से संबंधित तीन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं।
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कॉलेज प्रशासन नहीं कर रहा सहयोग
जांच अधिकारी सुमित कुमार ने कहा कि सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी और जांच शुरू की गई है। कॉलेज की तरफ से शिकायत मिली है लेकिन पहचान करने के बारे में सहयोग नहीं मिला है। कॉलेज में अब तीन दिन छुट्टियां है। कॉलेज खुलने के बाद ही इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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झगड़े के तीन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। मामला सामने आने के बाद कॉलेज प्रशासन ने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पहचान के बारे में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि सहयोग नहीं मिल रहा है। कॉलेज में अब तीन दिन का अवकाश है।
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बताया जा रहा है कि विद्यार्थियों के बीच किसी बात पर कहासुनी हुई थी। इसके बाद दोनों पक्ष कॉलेज के बाहर हाईवे पर आमने-सामने आ गए। देखते ही देखते विवाद मारपीट में बदल गया। विद्यार्थियों ने एक-दूसरे पर गंडासों से हमला करने का प्रयास किया।
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सड़क पर करीब 10 मिनट तक चले घटनाक्रम के दौरान दोनों पक्षों एक-दूसरे से उलझते रहे। वायरल वीडियो में कुछ युवक हाथों में हथियारनुमा सामान लेकर मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। वहीं वीडियो सामने आने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुटी है। पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर झगड़े में शामिल युवकों की पहचान करने के साथ घटनाक्रम के कारणों का पता लगा रही है।
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कॉलेज प्रशासन बोला- बाहर हुआ घटनाक्रम
राजकीय बहुतकनीकी संस्थान के प्रिंसिपल राजीव सरदाना ने बताया कि घटनाक्रम कॉलेज परिसर के बाहर हुआ है। जैसे ही कॉलेज स्टाफ को इसकी सूचना मिली कर्मचारी मौके पर पहुंचे। इसके बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई और शिकायत भी दी गई है। घटना के बाद मारपीट से संबंधित तीन वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं।
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कॉलेज प्रशासन नहीं कर रहा सहयोग
जांच अधिकारी सुमित कुमार ने कहा कि सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी और जांच शुरू की गई है। कॉलेज की तरफ से शिकायत मिली है लेकिन पहचान करने के बारे में सहयोग नहीं मिला है। कॉलेज में अब तीन दिन छुट्टियां है। कॉलेज खुलने के बाद ही इस मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी।