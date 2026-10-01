फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   Rs 1.57 crore released for sports facilities in 157 schools

Fatehabad News: 157 स्कूलों में खेल सुविधाओं के लिए 1.57 करोड़ रुपये जारी

Thu, 01 Oct 2026 11:10 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Thu, 01 Oct 2026 11:10 PM IST
विज्ञापन
Rs 1.57 crore released for sports facilities in 157 schools
फतेहाबाद। सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए खेलों के मैदान में अब सुविधाएं बढ़ाने की तैयारी है। स्कूलों में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए मुख्यालय की ओर से 1.57 करोड़ रुपये का बजट जारी किया गया है।
विज्ञापन

इसके तहत जिले के 157 हाई व सीनियर सेकेंडरी स्कूलों को एक-एक लाख रुपये की राशि मिलेगी। बजट से स्कूलों में खेलों से संबंधित जरूरी सामान और सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। विभाग का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में खेल प्रतिभाओं को बेहतर मंच देना और विद्यार्थियों को स्कूल स्तर से ही खेलों के लिए तैयार करना है।
विज्ञापन


जिले में 36 हाई स्कूल और 121 सीनियर सेकेंडरी स्कूल शामिल हैं। विभाग को यह बजट 31 मार्च 2027 तक खर्च करना होगा। आरोही स्कूलों समेत पात्र स्कूलों को बजट का वितरण संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

---
पोर्टल पर बतानी होगी खेल सुविधाओं की स्थिति

शिक्षा विभाग ने स्कूलों में उपलब्ध खेल सुविधाओं का पूरा रिकॉर्ड तैयार करने के लिए आनलाइन स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर पोर्टल भी शुरू किया है। इसके माध्यम से प्रत्येक स्कूल को अपने यहां उपलब्ध खेल मैदान, खेल उपकरण और अन्य सुविधाओं की जानकारी आनलाइन अपलोड करनी होगी। इसके अलावा स्कूलों को यह भी बताना होगा कि उनके यहां किन खेल सुविधाओं की जरूरत है। इससे विभाग के पास जिले के प्रत्येक स्कूल की खेल सुविधाओं का डिजिटल रिकार्ड तैयार होगा और भविष्य में बजट तथा संसाधनों की जरूरत तय करने में भी मदद मिलेगी।
- डिजिटल मैपिंग होगी
स्कूल स्तर पर खेल प्रतिभाओं की पहचान होने के बाद उन्हें ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए तैयार करने में भी मदद मिलेगी। विभाग की डिजिटल मैपिंग के जरिए यह भी सामने आएगा कि किस स्कूल में मैदान उपलब्ध है, कहां खेल उपकरण हैं और किन स्कूलों को अतिरिक्त सुविधाओं की जरूरत है।

----
प्रत्येक स्कूलों को एक-एक लाख रुपये दिए जाएंगे। जिससे खेलों के सामान खरीदने के साथ मैदान की सफाई आदि करवा सकते हैं। डिमांड भी मांगी गई है ताकि रुपये का प्रयोग सही तरीके से हो सके।
- संगीता बिश्नोई, जिला शिक्षा अधिकारी फतेहाबाद।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed