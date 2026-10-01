Fatehabad News: किसानों ने मंडी गेट के सामने जताया रोष

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सूचना मिलने पर मार्केट कमेटी के सचिव संदीप गर्ग मौके पर पहुंचे और हरियाणा वेयर हाउस एजेंसी के मैनेजर संजय हुड्डा को बुलाकर किसानों से बातचीत की। अधिकारियों के आश्वासन के बाद किसानों ने ताला खोल दिया। किसान नेता लाभ सिंह और रमेश डांगरा ने कहा कि अधिकारियों ने दोपहर बाद खरीद शुरू करने का आश्वासन दिया था लेकिन समय पर कोई खरीद एजेंसी नहीं पहुंची।उन्होंने आरोप लगाया कि खरीद में देरी से किसानों को परेशानी हो रही है और उन्हें निजी व्यापारियों को कम दाम पर फसल बेचने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। मार्केट कमेटी सचिव संदीप गर्ग ने बताया कि मौके पर एजेंसी मैनेजर को बुलाकर खरीद प्रक्रिया शुरू करवा दी गई।एजेंसी मैनेजर संजय हुड्डा ने बताया कि मंडी में पहुंची अधिकांश धान में नमी 20 प्रतिशत से अधिक पाई गई जो निर्धारित मानक से ज्यादा है। उन्होंने कहा कि मानकों पर खरी उतरने वाली धान की खरीद शुरू कर दी गई है। किसानों से फसल सुखाकर मंडी में लाने की अपील की गई।