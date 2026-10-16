Fatehabad News: कुलां से दुर्गा कॉलेज तक रोड अब 23 से 33 फीट चौड़ी होगी
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Fri, 16 Oct 2026 11:16 PM IST
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टोहाना। कुलां से टोहाना के दुर्गा कॉलेज तक सड़क चौड़ी होने से क्षेत्र के लोगों को जाम और हादसों के खतरे से राहत मिलने की उम्मीद है। करीब 17 किलोमीटर लंबे मार्ग की चौड़ाई 23 से बढ़ाकर 33 फीट की जाएगी।
लोक निर्माण विभाग के अनुसार निर्माण कार्य लगभग दस महीने में पूरा करने का लक्ष्य है। विभाग के एसडीओ विजय शर्मा ने बताया कि इस परियोजना के लिए करीब 46 करोड़ रुपये का टेंडर लगाया गया है। टेंडर सूरज कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया है और कंपनी की ओर से निर्माण कार्य किया जा रहा है।
यह परियोजना टोहाना से रतिया तक करीब 34 किलोमीटर सड़क निर्माण का हिस्सा है। इसमें कुलां से दुर्गा कॉलेज तक के हिस्से को प्राथमिकता के आधार पर चौड़ा किया जा रहा है।
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वर्तमान में सड़क की चौड़ाई कम होने से यहां अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है। वाहनों की आवाजाही के दौरान दुर्घटनाओं का खतरा भी बना रहता है। सड़क चौड़ी होने के बाद यातायात सुगम और हादसों में कमी आने की उम्मीद है।
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लोक निर्माण विभाग के अनुसार निर्माण कार्य लगभग दस महीने में पूरा करने का लक्ष्य है। विभाग के एसडीओ विजय शर्मा ने बताया कि इस परियोजना के लिए करीब 46 करोड़ रुपये का टेंडर लगाया गया है। टेंडर सूरज कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया है और कंपनी की ओर से निर्माण कार्य किया जा रहा है।
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यह परियोजना टोहाना से रतिया तक करीब 34 किलोमीटर सड़क निर्माण का हिस्सा है। इसमें कुलां से दुर्गा कॉलेज तक के हिस्से को प्राथमिकता के आधार पर चौड़ा किया जा रहा है।
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वर्तमान में सड़क की चौड़ाई कम होने से यहां अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है। वाहनों की आवाजाही के दौरान दुर्घटनाओं का खतरा भी बना रहता है। सड़क चौड़ी होने के बाद यातायात सुगम और हादसों में कमी आने की उम्मीद है।