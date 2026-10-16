Fatehabad News: बैंक कॉलोनी में मिला दुर्लभ सफेद कॉमन करैत

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सूचना मिलने पर हरियाणा के स्नेक मैन एवं समाजसेवी नवजोत सिंह ढिल्लों मौके पर पहुंचे और सांप का सुरक्षित रेस्क्यू किया। ढिल्लों ने बताया कि उन्हें सात साल के रेस्क्यू अनुभव में पहली बार इतने सफेद रंग का कॉमन करैत देखने को मिला है। सांप के असामान्य रंग हैरान कर देने वाला है।ढिल्लों के अनुसार सांप के शरीर का असामान्य सफेद या गुलाबी रंग किसी दुर्लभ आनुवंशिक स्थिति से जुड़ा हो सकता है। हालांकि इसकी पुष्टि जांच के बाद ही की जा सकती है। कॉमन करैत अत्यंत विषैला सांप है। इसका रंग देखकर इसे कम खतरनाक न समझें। सांप दिखाई देने पर उससे दूरी बनाए रखें और प्रशिक्षित रेस्क्यूअर को सूचना दें।