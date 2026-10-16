Fatehabad News: सड़क तक फैले कबाड़ से हादसों का डर

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सभा के महासचिव डॉ. नैब सिंह मंडेर ने कहा कि सभा जनहित के मुद्दों को लगातार उठाती रही है। शहरवासियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए संबंधित विभागों का ध्यान इन समस्याओं की ओर दिलाना जरूरी है। बैठक में सदस्यों ने चिंता जताई कि शहर में कई कबाड़ की दुकानों के बाहर सामान सड़क तक फैला रहता है।दुकानों के सामने वाहनों की अनुचित पार्किंग और अन्य सामान रखे होने से यातायात बाधित होता है तथा राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी होती है। सदस्यों ने हाल ही में हुए एक बड़े हादसे में युवक की मौत का जिक्र करते हुए सड़क सुरक्षा को गंभीरता से लेने की मांग की।उन्होंने कहा कि दशहरे के दौरान बाजारों में भीड़ बढ़ने से सड़क पर फैला सामान और खड़े वाहन दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं। प्रशासन दुकानदारों को निर्धारित सीमा में सामान रखने के निर्देश दे और अवैध कब्जे हटाकर यातायात सुचारु करवाए।सभा ने मांग की कि खंभों पर लगे मीटरों को सुरक्षित बॉक्स में व्यवस्थित किया जाए। साथ ही नीचे लटकती और खुली तारों को तुरंत ठीक करवाया जाए। इस अवसर पर सभा सलाहकार अजमेर सिंह, उपाध्यक्ष गुरप्रीत सिंह नैन, बलविंद्र शर्मा, कोषाध्यक्ष शेर सिंह भुल्लर, हैप्पी सिंह सेठी, जगजीत सिंह ढिल्लों, राजपाल ग्रोवर, बिन्ना जिंदल, राजिंदर मोंगा सहित सभा के अन्य सदस्य उपस्थित रहे।