फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   Tension over Dussehra event at sports ground; consensus reached following mediation

Fatehabad News: खेल मैदान में दशहरा आयोजन पर तनातनी, समझाइश से बनी सहमति

Tue, 20 Oct 2026 11:27 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Tue, 20 Oct 2026 11:27 PM IST
विज्ञापन
Tension over Dussehra event at sports ground; consensus reached following mediation
रतिया गांव के खेल मैदान में सुरक्षा की दृष्टि से तैनात पुलिस फोर्स ,स्त्रोत ग्रामीण
रतिया। गांव लाली के खेल मैदान में मंगलवार को दशहरा मनाने पर खिलाड़ियों और रामलीला कमेटी के बीच विवाद हो गया। कई घंटे तक दोनों पक्षों में तनातनी रही। सूचना मिलने पर सदर थाना प्रभारी शीशपाल के नेतृत्व में पुलिस बल मौके पर पहुंचा और बातचीत के बाद मामला शांत करवाया।
विज्ञापन

गांव में पिछले कुछ दिनों से रामलीला का आयोजन किया जा रहा था। रामलीला कमेटी ने मंगलवार को दशहरा समारोह के लिए खेल मैदान का चयन किया था। इस पर मैदान में खेलने वाले कुछ खिलाड़ियों ने एतराज जताया। खिलाड़ियों का कहना था कि मैदान में दशहरा मनाने से क्रिकेट पिच खराब हो सकती है।
विज्ञापन

इसी बात पर दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया और गांव में तनावपूर्ण माहौल बन गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों से बातचीत की। थाना प्रभारी शीशपाल ने खिलाड़ियों को समझाया कि ग्रामीण खेल मैदान में ही दशहरा मनाना चाहते हैं और आयोजन से मैदान को नुकसान नहीं होगा। ग्रामीणों ने भी मैदान में दशहरा मनाने की बात रखी। पुलिस और ग्रामीणों की समझाइश के बाद खिलाड़ी सहमत हो गए।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed