Fatehabad News: खेल मैदान में दशहरा आयोजन पर तनातनी, समझाइश से बनी सहमति

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गांव में पिछले कुछ दिनों से रामलीला का आयोजन किया जा रहा था। रामलीला कमेटी ने मंगलवार को दशहरा समारोह के लिए खेल मैदान का चयन किया था। इस पर मैदान में खेलने वाले कुछ खिलाड़ियों ने एतराज जताया। खिलाड़ियों का कहना था कि मैदान में दशहरा मनाने से क्रिकेट पिच खराब हो सकती है।इसी बात पर दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया और गांव में तनावपूर्ण माहौल बन गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों से बातचीत की। थाना प्रभारी शीशपाल ने खिलाड़ियों को समझाया कि ग्रामीण खेल मैदान में ही दशहरा मनाना चाहते हैं और आयोजन से मैदान को नुकसान नहीं होगा। ग्रामीणों ने भी मैदान में दशहरा मनाने की बात रखी। पुलिस और ग्रामीणों की समझाइश के बाद खिलाड़ी सहमत हो गए।