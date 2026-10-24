Fatehabad News: अस्थायी रास्ता खुला, किसानों ने बांटे लड्डू

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इसके बाद सुबह साढ़े 9 बजे रेलवे और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में फाटक खोल दिया गया। लंबे समय से चली आ रही मांग पूरी होने पर किसानों ने लड्डू बांटकर खुशी जताई और प्रशासन का आभार व्यक्त किया।रेलवे ओवरब्रिज निर्माण के कारण अस्थायी रास्ता बंद होने से किसानों को धान सहित अन्य कृषि उपज मंडी तक पहुंचाने में परेशानी हो रही थी। वैकल्पिक मार्ग से आने-जाने में अधिक समय लगने के साथ कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। लगातार मांग के बावजूद समाधान नहीं होने पर किसानों ने शुक्रवार को रेलवे ट्रैक जाम कर दिया था। इसके बाद प्रशासन के साथ देर रात तक बातचीत चली।रेल रोको आंदोलन टला :शुक्रवार को रेलवे ट्रैक जाम करने के बाद किसानों ने चेतावनी दी थी कि यदि शनिवार सुबह 10 बजे तक रास्ता नहीं खोला गया तो वे दोबारा रेल रोको आंदोलन शुरू करेंगे। इससे पहले ही प्रशासन ने रास्ता खोलने के आदेश जारी कर दिए। शनिवार सुबह रास्ता खोलने की सूचना मिलने पर रेलवे अधिकारियों के साथ भूना के डीएसपी नरसिंह, टोहाना के एसडीएम आकाश शर्मा, जाखल के नायब तहसीलदार रविंद्र सिंह, स्थानीय पुलिस और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों की मौजूदगी में फाटक खोल दिया गया।::::::::::::::रास्ता बंद होने से किसानों को लंबे समय से परेशानी हो रही थी। उनकी समस्या को गंभीरता से लेते हुए समाधान कराया गया है। रास्ता खुलने से किसानों को अपनी फसल मंडी तक पहुंचाने में राहत मिलेगी। -आकाश शर्मा, एसडीएम, टोहाना