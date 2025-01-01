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एसडीएम सुरेंद्र सिंह ने लघु सचिवालय में एनीमिया मुक्त भारत एवं एनीमिया मुक्त हरियाणा अभियान की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को ये निर्देश दिए। बैठक में स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों सहित निजी स्कूलों के प्रतिनिधि शामिल हुए।एसडीएम ने कहा कि खून की कमी से निपटने के लिए सभी विभाग आपसी तालमेल से काम करें। कोई भी पात्र लाभार्थी निर्धारित आयरन एवं फोलिक एसिड की खुराक और स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित नहीं रहना चाहिए।उन्होंने बच्चों को हरी सब्जियां, दालें, चना, गुड़ और मौसमी फल खाने के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए। आयरन के बेहतर अवशोषण के लिए आंवला, नींबू, अमरूद और संतरे जैसे विटामिन-सी युक्त खाद्य पदार्थों के महत्व की जानकारी भी दी जाए। अभिभावक बच्चों को सुबह पौष्टिक नाश्ता करवाएं।बैठक में सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए पात्र किशोरियों को एचपीवी का निःशुल्क टीका लगवाने के प्रति अभिभावकों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए। एसडीएम ने अभियान की नियमित निगरानी करने और इसे जन आंदोलन बनाने पर जोर दिया।फतेहाबाद में नहीं पहुंच रहे वैक्सीन लगवानेवहीं जिले में करीब आठ हजार किशोरियों को सरवाईकल कैंसर से बचाव को लेकर वैक्सीन लगाई जानी है लेकिन अभी तक डेढ़ हजार किशोरियों ने ही वैक्सीन लगवाई है। नागरिक अस्पताल, सीएचसी और पीएचसी पर विभाग शिविर लगा रहा है लेकिन स्थिति जस की तस है।