{"_id":"6b0ab1d07ce54c47a40e7972","slug":"video-race-for-admission-to-jawahar-navodaya-vidyalaya-in-fatehabad-1910-students-take-entrance-exam-for-80-seats-2026-11-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"फतेहाबाद में जवाहर नवोदय में दाखिले की दौड़, 80 सीटों के लिए 1910 विद्यार्थियों ने दी प्रवेश परीक्षा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

वाहर नवोदय विद्यालय खारा खेड़ी में कक्षा छठी की 80 सीटों पर दाखिले के लिए शनिवार को प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई। सीमित सीटों के लिए जिले के 1910 विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। परीक्षा में शामिल होने के लिए कुल 2351 विद्यार्थियों ने पंजीकरण करवाया था, लेकिन इनमें से 441 अभ्यर्थी परीक्षा देने नहीं पहुंचे। शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए आयोजित जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा (जेएनवीएसटी) जिले के सभी छह खंडों में बनाए गए 12 परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। - पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय, खारा खेड़ी के प्राचार्य अनूप सिंह ने बताया कि नवोदय विद्यालय समिति, जयपुर संभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी केंद्रों पर सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक परीक्षा आयोजित की गई। परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों के प्रवेश से पहले उनके एडमिट कार्ड और पहचान पत्रों की जांच की गई। इसके बाद ही उन्हें परीक्षा कक्ष में जाने की अनुमति दी गई। परीक्षा के लिए फतेहाबाद खंड में तीन केंद्र बनाए गए थे। इनमें बीघड़ रोड स्थित एसबीपी डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल, पुलिस लाइन स्थित डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल और सतीश कॉलोनी स्थित एपेक्स पब्लिक स्कूल शामिल रहे। भट्टू कलां में बालाजी पब्लिक स्कूल और पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय को केंद्र बनाया गया। भूना खंड में न्यू सनराइज वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और विश्वास नव शारदा वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में परीक्षा हुई। जाखल मंडी में राजकीय मॉडल संस्कृति वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, रतिया में डीएवी पब्लिक स्कूल और मदर इंडिया कॉन्वेंट स्कूल तथा टोहाना में डीएवी सेंटेनरी पब्लिक स्कूल और केएम सरस्वती वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी। प्राचार्य ने बताया कि परीक्षा के आधार पर सत्र 2027-28 के लिए कक्षा छठी में 80 विद्यार्थियों का चयन किया जाएगा। चयनित विद्यार्थियों को नवोदय विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

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