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In Tohana, Fatehabad, an electricity pole was knocked down after being struck by a Creta car, resulting in a loss for the utility company.
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फतेहाबाद के टोहाना में क्रेटा कार की टक्कर से टूटा बिजली का पोल, निगम को हुआ नुकसान
शहर के हिसार रोड स्थित शाही बाग के पास देर रात एक तेज रफ्तार क्रेटा कार अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बिजली का एच पोल टूटकर गिर गया और कार का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई।
हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। टक्कर के कारण कार का बोनट पिचक गया, फ्रंट बंपर टूट गया और शीशा चटक गया। एयरबैग खुलने से कार सवार सुरक्षित बताए जा रहे हैं। कार मौके पर ही खड़ी मिली। सूचना मिलते ही बिजली निगम की टीम मौके पर पहुंची।
शनिवार सुबह मौके पर निगम स्टाफ पोल को दोबारा लगाने के काम में जुटा नजर आया। टूटे पोल की जगह नया पोल लगाने के लिए गड्ढा खोदने वाली मशीन लगाई गई। जमीन पर टूटे पोल के अवशेष, तार और अन्य सामान बिखरा पड़ा था। नया सीमेंट का पोल भी मौके पर पहुंचा दिया गया है। निगम की टीम तारों को ठीक करने और सप्लाई बहाल करने में लगी हुई है।
इस मामले में बिजली निगम के सुरेश कुमार ने बताया कि रात को गाड़ी की टक्कर से पोल टूट गया था। सूचना मिलते ही उन्होंने अपना स्टाफ मौके पर भेज दिया था। गाड़ी मालिक भी मौके पर पहुंच गया था। उन्होंने बताया कि पोल को ठीक करने का काम शुरू कर दिया गया है और जल्द ही काम पूरा कर सप्लाई चालू कर दी जाएगी।
उन्होंने बताया कि इस हादसे से निगम को नुकसान हुआ है। नुकसान का एस्टीमेट लगाया जा रहा है। कार चालक की ओर से नुकसान की भरपाई करने की बात कही गई है। विभाग नियमानुसार कार्रवाई कर नुकसान की वसूली करेगा।
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