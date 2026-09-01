Fatehabad News: भुगतान न होने से निजी अस्पतालों में नहीं हुए ऑपरेशन

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मरीजों को बुधवार और अन्य दिन की तारीख दी गई। जिले के अस्पतालों का करीब 20 करोड़ रुपये सरकार पर बकाया है। जिले के 23 अस्पताल आयुष्मान पैनल में शामिल हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का दावा है कि अधिकतर अस्पतालों ने काम किया है।वहीं पैनल अस्पतालों के संचालकों का कहना है कि लंबे समय से भुगतान नहीं मिलने से नाराजगी है। अब 10 सितंबर के बाद आयुष्मान योजना के तहत इलाज बंद किया जा सकता है। करीब 9 माह से अस्पतालों को आयुष्मान और चिरायु योजना के तहत भुगतान ही नहीं किया गया है।ऑपरेशन सुविधा हो चुकी है बंदआयुष्मान भारत योजना में शामिल निजी अस्पतालों के पैकेज में पहले मोतियाबिंद, दूरबीन के ऑपरेशन, सांस संबंधित बीमारियों समेत कई पैकेज शामिल थे। जिन्हें सरकार अब बंद कर चुकी है। इनसे पीडि़त मरीजों का उपचार अब सरकारी अस्पतालों किया जा रहा है। इसके अलावा ईएनटी संबंधित भी कई पैकेज भी योजना से बाहर कर दिए गए हैं।जिले में ये अस्पताल हैं पैनल में शामिलजयपुर बच्चों का अस्पतालवधवा सर्जिकल अस्पतालआई क्यू विजन प्राइवेट लिमिटेडलाइफ केयर अस्पतालसद्भावना अस्पतालउम्मीद मल्टीस्पेश्यलिटी अस्पतालसिवाच सर्जिकल एवं मैटरनिटी अस्पतालसुविधा अस्पतालजनता आई एंड मैटरनिटी अस्पतालमेहता आई अस्पतालराजस्थान मेडिकल सेंटरराजन आई हार्ट एंड लेजर सेंटरअरोड़ा अस्पतालपारूल ईएनटी स्किन एंड लेजर सेंटरसांई चिल्ड्रन अस्पतालजैन चेरिटेबल ट्रस्टदीपांश भाटिया नर्सिंग होमशालिनी सर्जिकल अस्पतालखन्ना ईएनटी एंड डेंटल अस्पतालगोयल नर्सिंग होमअजय अस्पतालहरे कृष्णा नेत्रालयआयुष्मान भारत योजना के तहत उपचार करने वाले अस्पतालों को भुगतान नहीं किया जा रहा है। पहले भी कई बार मांग की जा चुकी है। इसी के चलते एक दिन की हड़ताल की गई है।- डॉ. पवन मेहता, मीडिया प्रभारी, आईएमएभुगतान को लेकर जिले के कुछ अस्पताल हड़ताल पर रहे हैं और कुछ ने काम किया है। अस्पतालों के भुगतान के बारे में मुख्यालय स्तर पर ही फैसला लिया जाता है।- डॉ. लाजवंती गौरी, उप सिविल सर्जन