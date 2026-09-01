Fatehabad News: रामदेवरा धाम के लिए फतेहाबाद से सीधी बस सेवा की मांग उठी

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टोहाना, रतिया, भूना, भट्टूकलां और आसपास के क्षेत्रों से हर वर्ष बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा रामदेव के दर्शन करने रामदेवरा धाम पहुंचते हैं। सीधी बस सेवा नहीं होने से यात्रियों को बसें बदल-बदलकर जाना पड़ता है। इससे यात्रा पर जाने वाले खासकर बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को परेशानी होती है। सीधी बस उपलब्ध होने से यात्रियों को लंबी यात्रा में बार-बार वाहन बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी।पत्र लिखकर बस सेवा शुरू करने की रखी मांगसांसद कुमारी सैलजा पत्र में लिखा है कि बाबा रामदेव श्रद्धालुओं की आस्था के प्रमुख केंद्र हैं। रामदेवरा मेले के दौरान राजस्थान के साथ हरियाणा और आसपास के राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। फतेहाबाद जिले से भी काफी संख्या में श्रद्धालु वार्षिक मेले में जाते हैं। जिला मुख्यालय से सीधी रोडवेज बस सेवा शुरू होने से यात्रियों को सुरक्षित और सुगम परिवहन सुविधा मिलेगी।