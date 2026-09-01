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Fatehabad News: रंजिशन घर पर किया पथराव, परिवार के चार सदस्य घायल

Tue, 01 Sep 2026 10:57 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Updated Tue, 01 Sep 2026 10:57 PM IST
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House pelted with stones due to enmity; four family members injured
फतेहाबाद। स्वामी नगर में रंजिश एक घर पर हमला और पथराव करने का मामला सामने आया है। घटना में एक ही परिवार के चार सदस्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित परिवार के सदस्यों मनोज, चंद्रकला और बलबीर ने बताया कि घटना के समय परिवार के सदस्य घर में सो रहे थे। आरोप है कि तभी 15 से 20 युवक हथियारों और लाठी-डंडों से लैस होकर घर में घुस आए।
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बलबीर ने बताया कि हमलावरों ने सबसे पहले छत पर सो रहे उनके छोटे बेटे पर हमला किया। परिवार के सदस्य उसे बचाने पहुंचे तो आरोपियों ने छत से पथराव शुरू कर दिया। इसके साथ ही लाठी-डंडों से हमला किया गया। पीड़ितों के अनुसार हमलावरों ने घर में रखे कूलर और पानी की टंकी सहित अन्य सामान में तोड़फोड़ की। हमले में परिवार के चार सदस्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं।
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परिवार ने बताया कि रंजिशन उनको निशाना बनाया गया है। पीड़ित परिवार ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। शहर थाना प्रभारी संजय मोरवाल का कहना है कि स्वामी नगर मामले में सूचना आई है। पुलिस टीम घायलों के बयान लेने के लिए गई हुई है। उसी के आधार पर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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