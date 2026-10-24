Fatehabad News: श्रवण और कमल बने बेस्ट एथलीट

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प्रतियोगिता का आयोजन खेलकूद गतिविधि संयोजक प्रो. गुरपिंदर के संयोजन में किया गया। पुरुष वर्ग की 100 मीटर दौड़ में सुमित प्रथम, हर्ष दहिया द्वितीय और विजयजीत तृतीय रहे। 400, 800 और 5000 मीटर दौड़ में श्रवण ने प्रथम स्थान हासिल किया। इन तीनों स्पर्धाओं में संदीप दूसरे स्थान पर रहे।लंबी और ऊंची कूद में प्रवेश कुमार प्रथम रहे। गोला फेंक में सुमित सावरन, चक्का फेंक में मुकेश कुमार और भाला फेंक में कपिल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया।लंबी कूद में कमल, ऊंची कूद में मुस्कान, गोला फेंक में नेहा, चक्का फेंक में प्रीति और भाला फेंक में सुजाता ने बाजी मारी।समापन समारोह में प्राचार्य डॉ. सुरेंद्र कुमार ज्यानी ने विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि खेल शिक्षा का अभिन्न अंग हैं। इनसे विद्यार्थियों का शारीरिक और मानसिक विकास होता है तथा अनुशासन, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और सहयोग की भावना बढ़ती है। नियमित व्यायाम स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के साथ पढ़ाई में एकाग्रता बढ़ाने में भी सहायक है। उन्होंने विद्यार्थियों को प्रतिदिन कम से कम एक घंटा खेलकूद और योग के लिए निकालने की सलाह दी।इस अवसर पर डॉ. छोटू राम, प्रो. सुनील कंबोज, प्रो. अमनदीप सिंह, डॉ. रामनाथ, प्रो. भरत, डॉ. रीना, प्रो. आरती सहित महाविद्यालय का समस्त स्टाफ उपस्थित रहा।