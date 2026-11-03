Fatehabad News: बबलू के ऑलराउंड प्रदर्शन से सेवन जोन इलेवन 22 रन से जीती

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आयोजक सम्राट सग्गू और प्रवीण मराठा ने बताया कि सीनियर सेकेंडरी स्कूल के मैदान में खेले गए मुकाबले में बिन्नी सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। सेवन जोन इलेवन ने निर्धारित ओवरों में 160 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी बिन्नी सुपर किंग्स की टीम 138 रन पर सिमट गई। बबलू ने 22 गेंदों पर 36 रन बनाए और गेंदबाजी में तीन ओवर में 15 रन देकर तीन विकेट हासिल किए।मुकाबले में मुख्य अतिथि मलकीत सैनी, विक्की गर्ग और अश्विनी गर्ग ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। आरपीएल कमेटी ने अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर सतीश पटवारी, बंटी, पीयूष अरोड़ा, विस्की, पिंडी खोखर, गग्गी, हैप्पी शर्मा, विनय जिंदल, गोबिंद सैनी आदि मौजूद रहे।