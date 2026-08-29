Fatehabad News: घर का ताला तोड़कर 31 हजार रुपये और जेवर चोरी

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पीड़ित ने बस अड्डा पुलिस चौकी में चोरी की शिकायत दी है। इस पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की है। पुलिस को दी शिकायत में जंडी मोहल्ला निवासी मुकेश कुमार ने बताया कि वह 28 अगस्त की सुबह करीब नौ बजे अपने मकान के कमरों और मुख्य गेट पर ताला लगाकर बच्चों सहित राजस्थान के गांव अजीतपुरा गया था।अगले दिन 29 अगस्त की सुबह करीब छह बजे उसके मकान के पड़ोसी ने फोन कर बताया कि कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। इस पर वह करीब आठ बजे अपने घर पहुंचा। यहां मुख्य गेट पर ताला लगा हुआ था लेकिन कमरे के दरवाजे का ताला टूटा मिला।जब वह कमरे में अंदर गया तो सामान बिखरा हुआ था। जांच करने पर अलमारी के लॉकर में रखी 31 हजार रुपये चोरी मिले। इसके अलावा सोने की कानों की बालियां, सोने का मंगलसूत्र, सोने की अंगूठी, सोने की नोजपिन, चांदी की पाजेब, चांदी का बागूबंद सहित अन्य जेवर भी चोरी मिले।