Fatehabad News: रुणेचा धाम के लिए रोडवेज ने शुरू की सीधी स्पेशल बस सेवा

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रोडवेज संस्थान प्रबंधक राम सिंह एचरा ने बताया कि यह सेवा 24 सितंबर तक जारी रहेगी। बस प्रतिदिन सुबह 7 बजे फतेहाबाद से रवाना होकर भट्टू, नोहर, रावतसर और पल्लू के रास्ते शाम 6 बजे रुणेचा धाम पहुंचेगी। अगले दिन सुबह 7 बजे रुणेचा धाम से चलकर शाम 5 बजे फतेहाबाद वापस आएगी।प्रति यात्री किराया 610 रुपये निर्धारित किया गया है। रामाधणी सोशल वेलफेयर ट्रस्ट हरिपुरा धाम के प्रधान मोहन लाल सैनी ने बताया कि पहले श्रद्धालुओं को कई बार बसें बदलनी पड़ती थीं। सीधी बस सेवा शुरू होने से बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को विशेष सुविधा मिलेगी। इस दौरान इस दौरान हरिपुरा धाम के गद्दीनशीन राजेन्द्र भगत भी मौजूद रहे।