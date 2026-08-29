फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Fatehabad News ›   PM SHRI School spokesperson proest in Tohana fatehabad haryana

फतेहाबाद: टोहाना में पीएम श्री स्कूल के प्रवक्ता का आमरण अनशन का नौवां दिन, 31 को शहर में प्रदर्शन का ऐलान

Sat, 29 Aug 2026 10:34 AM IST
मयूर शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद
संवाद न्यूज एजेंसी, फतेहाबाद Published by: मयूर शर्मा Updated Sat, 29 Aug 2026 10:34 AM IST
सार

अनूप कुमार का कहना है कि वह 20 अगस्त से न्याय की मांग को लेकर बैठे हैं और जब तक न्याय नहीं मिलता, अनशन जारी रखेंगे। उन्होंने 31 अगस्त को प्रदर्शन का ऐलान किया।

विज्ञापन
PM SHRI School spokesperson proest in Tohana fatehabad haryana
पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रवक्ता अनूप कुमार - फोटो : संवाद

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्रवक्ता अनूप कुमार पिछले नौ दिनों से आमरण अनशन पर हैं। अनशन स्थल पर उनका कहना है कि वह 20 अगस्त से न्याय की मांग को लेकर बैठे हैं और जब तक न्याय नहीं मिलता, अनशन जारी रखेंगे।
विज्ञापन


अनूप कुमार ने आरोप लगाया कि एसआईआर कार्य शुरू होने के बाद से ही उन्हें नायब तहसीलदार और एसडीएम टोहाना आकाश शर्मा द्वारा मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। जातिगत दुर्भावना से काम करने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि इस संबंध में उन्होंने सीएम विंडो पर भी शिकायत दर्ज कराई थी। 
विज्ञापन


उनका कहना है कि शिकायत वापस लेने के लिए उन पर दबाव बनाया गया और नौकरी खत्म करने की धमकी दी गई। जब कोई मामला नहीं मिला तो षड्यंत्र के तहत स्कूल में बच्चों के माध्यम से उनके खिलाफ झूठा और निराधार मामला दर्ज करवाया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वह पहले मानसिक रूप से स्वस्थ थे, लेकिन लगातार साढ़े तीन महीने की प्रताड़ना से तनाव में हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन




प्रवक्ता ने स्कूल प्रशासन पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि स्कूल परिसर में अवैध रूप से पेड़ों की कटाई कर बिना कानूनी प्रक्रिया के बेचा गया, जिसकी शिकायत उन्होंने एसडीएम से की थी। इसके बाद से प्राचार्य देवेंद्र कुमार और अन्य स्टाफ प्रशासन के दबाव में उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं।

उधर, अनूप कुमार के समर्थन में कई सामाजिक संगठन सामने आए हैं। अधिवक्ता पीएस फ़ानर ने बताया कि बहुजन समाज पार्टी, बहुजन मोर्चा, सर्व कर्मचारी संघ, डॉ. बीआर अंबेडकर चैरिटेबल ट्रस्ट खेड़ा, अन्नदाता किसान यूनियन और गुरु रविदास मंदिर सभा टोहाना सहित कई संगठनों ने समर्थन दिया है। 


उन्होंने बताया कि इस मामले में डीसी से वार्ता हुई थी, जिसमें समाधान का आश्वासन मिला था। समाज ने प्रशासन को दो दिन का अल्टीमेटम दिया है। यदि मांगें नहीं मानी गईं तो 31 अगस्त को दोपहर 3 बजे टोहाना में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed