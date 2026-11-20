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हादसे में जान गंवाने वाले की पहचान रहनखेड़ी निवासी राजविंदर सिंह (32) के रूप में हुई है। घायलों में टिब्बी निवासी 42 वर्षीय सदासुख और लहरिया निवासी 15 वर्षीय मनीष कुमार व 16 वर्षीय प्रिंस शामिल हैं। राहगीरों ने सभी घायलों को भूना के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। यहां चिकित्सकों ने राजविंदर को मृत घोषित कर दिया। सदासुख को प्राथमिक उपचार के बाद अग्रोहा रेफर किया गया। दोनों नाबालिगों का अस्पताल में उपचार चल रहा है।लिफ्ट लेकर बाइक पर सवार हुए थे दोनों नाबालिगमनीष कुमार ने बताया कि शुक्रवार शाम वह अपने दोस्त प्रिंस के साथ भूना जाने के लिए निकला था। प्रिंस मूल रूप से रानियां का रहने वाला है और इन दिनों अपने ननिहाल लहरिया आया हुआ था। रास्ते में दोनों ने पीछे से आ रहे एक बाइक सवार से लिफ्ट ली। वे उसकी बाइक पर सवार होकर भूना जा रहे थे। गांव टिब्बी के पास उनकी बाइक की सामने से आ रही दूसरी तेज रफ्तार बाइक से टक्कर हो गई। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि सभी बाइक सवार सड़क पर गिरकर घायल हो गए।